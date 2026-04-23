Новое фото Луи появилось в инстаграме принца и принцессы Уэльских. Представителю британской королевской семьи исполнилось 8 лет.
Не пропустите Принц Гарри прибыл в Киев
Автором нового портрета принца Луи является Мэтт Портеус. Он сфотографировал мальчика на фоне побережья Корнуолла, где семья отдыхала в начале этого месяца.
Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма заметно повзрослел. Он одет в синий свитер с красными и белыми вставками с молнией. Луи прислонился к металлическому ограждению, скрестил руки и широко улыбается.
С днем рождения, Луи! Сегодня 8!,
– говорится в описании под фото.
Новый портрет принца Луи / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских
Поскольку день рождения принца пришелся на четверг, он, вероятно, отпразднует его с друзьями в школе Ламбрук в Беркшире, где учится вместе с братом Джорджем и сестрой Шарлоттой. А вечером семья отпразднует 8-летие Луи в узком кругу в своем доме в Виндзоре, передает HELLO.
Кстати, 29 апреля принц и принцесса Уэльские будут отмечать юбилейную 15-ю годовщину свадьбы, а 11 мая принцессе Шарлотте исполнится 11 лет.
Что известно о принце Луи?
Луи стал третьим ребенком в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Он родился 23 апреля 2018 года в больнице Святой Марии в Лондоне.
Луи – шестой правнук королевы Елизаветы II и третий внук короля Чарльза III. Он занимает четвертое место в очереди на британский престол.
Парень является любимцем поклонников королевской семьи благодаря своему дерзкому и забавному поведению на различных мероприятиях, что всегда привлекает внимание.