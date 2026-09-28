Еріка Колесніченко представить Україну на Дитячому Євробаченні: про що її пісня "Не колискова"

Цими вихідними Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2026. Нею стала 11-річна Еріка Колесніченко, яка перемогла у Нацвідборі з піснею "Не колискова".

Про що трек юної співачки, з яким вона вже незабаром виступить на міжнародній сцені, – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

"Не колискова" має особливий меседж – вона закликає слухачів не боятися бути собою, вірити у власні сили та сміливо рухатися вперед. Трек поєднує елементи мюзиклу та K-pop, завдяки чому звучить динамічно й сучасно.

Авторкою музики та тексту стала продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення Світлана Тарабарова.

Еріка Колесніченко – "Не колискова": дивіться відео онлайн

Текст пісні "Не колискова"

I, I had a dream

Where people were free and happy

A dream, a cherished dream

Where every heart was beating gladly

Then morning came, it's time to play the game

Почуй мене і зі мною літай

Wake up, this song's not a lullaby

Not a lullaby

La-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la, not a lullaby

Не колискова, бо від мінору всі втомились

Не просто пісня – маніфест мого життя

Так, це мистецтво, біль перетворюю на зорі

Гармонії шукаю під своє серцебиття

Wake up, прокидайся

Шукай свою хвилю, в собі не сумнівайся

Покажи, хто ти є, ми створені сяяти

Почуй мене і зі мною літай

Wake up, this song's not a lullaby

Хтось скаже: "Занадто"

Хтось скаже: "Смілива"

А я вірю в музику і в людей

Вони здатні на диво

Додамо, що вже 24 жовтня Еріка Колесніченко представить Україну на Дитячому Євробаченні-2026 на Мальті. Конкурс відбудеться на майданчику MFCC у селищі Та-Калі.

До слова, цими вихідними визначили й переможця нового сезону талант-шоу "Україна має талант".