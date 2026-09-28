Еріка Колесніченко представить Україну на Дитячому Євробаченні: про що її пісня "Не колискова"
Цими вихідними Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2026. Нею стала 11-річна Еріка Колесніченко, яка перемогла у Нацвідборі з піснею "Не колискова".
Про що трек юної співачки, з яким вона вже незабаром виступить на міжнародній сцені, – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.
"Не колискова" має особливий меседж – вона закликає слухачів не боятися бути собою, вірити у власні сили та сміливо рухатися вперед. Трек поєднує елементи мюзиклу та K-pop, завдяки чому звучить динамічно й сучасно.
Авторкою музики та тексту стала продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення Світлана Тарабарова.
Еріка Колесніченко – "Не колискова": дивіться відео онлайн
Текст пісні "Не колискова"
I, I had a dream
Where people were free and happy
A dream, a cherished dream
Where every heart was beating gladly
Then morning came, it's time to play the game
Почуй мене і зі мною літай
Wake up, this song's not a lullaby
Not a lullaby
La-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la, not a lullaby
Не колискова, бо від мінору всі втомились
Не просто пісня – маніфест мого життя
Так, це мистецтво, біль перетворюю на зорі
Гармонії шукаю під своє серцебиття
Wake up, прокидайся
Шукай свою хвилю, в собі не сумнівайся
Покажи, хто ти є, ми створені сяяти
Почуй мене і зі мною літай
Wake up, this song's not a lullaby
Хтось скаже: "Занадто"
Хтось скаже: "Смілива"
А я вірю в музику і в людей
Вони здатні на диво
Додамо, що вже 24 жовтня Еріка Колесніченко представить Україну на Дитячому Євробаченні-2026 на Мальті. Конкурс відбудеться на майданчику MFCC у селищі Та-Калі.
До слова, цими вихідними визначили й переможця нового сезону талант-шоу "Україна має талант".