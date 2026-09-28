О чем трек юной певицы, с которым она вскоре выступит на международной сцене, – рассказываем далее в материале 24 Канала.
"Не колыбельная" несет в себе особый посыл – она призывает слушателей не бояться быть собой, верить в собственные силы и смело двигаться вперед. Трек сочетает в себе элементы мюзикла и K-pop, благодаря чему звучит динамично и современно.
Автором музыки и текста стала продюсер Национального отбора на Детское Евровидение Светлана Тарабарова.
Эрика Колесниченко – "Не колыбельная": смотрите видео онлайн
Текст песни "Не колыбельная"
I, I had a dream
Where people were free and happy
A dream, a cherished dream
Where every heart was beating gladly
Then morning came, it's time to play the game
Почуй мене і зі мною літай
Wake up, this song's not a lullaby
Not a lullaby
La-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la, not a lullaby
Не колискова, бо від мінору всі втомились
Не просто пісня – маніфест мого життя
Так, це мистецтво, біль перетворюю на зорі
Гармонії шукаю під своє серцебиття
Wake up, прокидайся
Шукай свою хвилю, в собі не сумнівайся
Покажи, хто ти є, ми створені сяяти
Почуй мене і зі мною літай
Wake up, this song's not a lullaby
Хтось скаже: "Занадто"
Хтось скаже: "Смілива"
А я вірю в музику і в людей
Вони здатні на диво
Добавим, что уже 24 октября Эрика Колесниченко представит Украину на Детском Евровидении-2026 на Мальте. Конкурс состоится на площадке MFCC в поселке Та-Кали.
Кстати, в эти выходные определили и победителя нового сезона талант-шоу "Украина имеет талант".