Еріка Колесніченко їде на Дитяче Євробачення: що відомо про 11-річну представницю України

Україна обрала свою представницю на Дитяче Євробачення-2026. Перемогу в Нацвідборі здобула 11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви.

Уже 24 жовтня юна співачка вийде на сцену на Мальті, де представить нашу країну. Що відомо про Еріку Колесніченко та її творчий шлях – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

До вокалу дівчинка прийшла ще у шість років. Відтоді Еріка брала участь у різних конкурсах і фестивалях та встигла отримати чимало нагород. Серед її здобутків – перша премія на міжнародному вокальному конкурсі в Литві та призові місця на всеукраїнських фестивалях.

Водночас музика – лише одна зі сфер, яка цікавить Еріку. Дівчинка захоплюється театром і особливо любить перевтілюватися в різних персонажів. Серед образів, які вона вже встигла зіграти на сцені, – Круелла, Малефісента, Мері Поппінс і Ваяна. Не менш цікаво їй експериментувати з яскравим макіяжем та незвичайними образами.

Еріка Колесніченко / Фото з її інстаграму

Є в юної артистки й захоплення, не пов'язані зі сценою. Еріка займається верховою їздою, а її власного коня звати Оскі. Крім того, вдома на дівчинку чекають дві хаскі – Хася-Ковбася та Хані. Першу собаку батьки подарували Еріці на шостий день народження. Сама дівчинка розповідала, що її улюбленці в чомусь нагадують її характер. А ще Еріка дуже любить посіпак.

Еріка Колесніченко / Фото з її інстаграму

Новим важливим етапом у творчості дівчинки став Нацвідбір на Дитяче Євробачення-2026. У фіналі за право представляти Україну Еріка змагалася з іншими п'ятьма учасниками та зрештою набрала 11 балів. З них 5 балів їй віддали члени журі, ще 6 – глядачі.

На конкурсі Еріка виконала пісню "Не колискова". У ній йдеться про те, що не варто боятися проявляти себе, сумніватися у власних силах і відкладати мрії. Трек поєднує елементи мюзиклу та K-pop, тому має динамічне й сучасне звучання.

Еріка Колесніченко – "Не колискова": дивіться відео онлайн

Тепер на Еріку чекає головний міжнародний виступ. 24 жовтня вона представить "Не колискову" на Дитячому Євробаченні-2026 на Мальті.

До слова, торік Україну на конкурсі представляла Софія Нерсесян. Вона виконала пісню Motanka та посіла друге місце.