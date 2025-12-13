Софія виступала під номером 6. Про це повідомляє 24 Канал.

Софія Нерсесян народилася 11 серпня 2015 року. Вона родом з Києва. Мама артистки з України, а батько – з Вірменії, тож серце дівчинки належить двом культурам.

Музичний талант передався Софії від батька та дідуся. Вона володіє дуже рідкісним голосом – другим альтом.

Під час повномасштабного вторгнення Нерсесян активно волонтерить. Дівчинка вже передала на потреби українських захисників і захисниць мільйони гривень.