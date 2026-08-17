Жахливий інцидент на яхті: перед смертю Панеттьєрі розповіла про домагання відомого чоловіка

Американська акторка Гейден Панеттьєрі, життя якої трагічно обірвалося 16 серпня у віці 36 років, незадовго до смерті поділилася моторошними спогадами. Зірка вперше розповіла про травматичну подію, яку пережила у 18-річному віці.

Як зазначає видання LADbible, навесні цього року акторка дала відверте інтерв'ю для подкасту Джея Шетті On Purpose, де пригадала жахливий інцидент на яхті. За словами Гейден, знайома, яку вона вважала своєю захисницею, хитрощами завела її до маленької каюти та фізично поклала в ліжко поруч із роздягненим відомим чоловіком.

Я чудово проводила час. Ніщо не натякало, що станеться щось таке, тож я… Я була шокована. Це застало мене зненацька,

– зізналася знаменитість.

Акторка зазначила, що чоловік поводився так, ніби для нього це була абсолютно нормальна і звична ситуація. Відчувши серйозну небезпеку, дівчина почала активно опиратися.

У мені прокинувся лев, спалахнув вогонь. У мене волосся стало дибки, і я стала лютою. Цього не буде. Але мені не було де сховатися,

– поділилася Панеттьєрі.

Гейден Панеттьєрі / фото з інстаграму

Зрозумівши, що підтримки чекати нізвідки, Гайден кинулася тікати та переховувалася на судні. Вона наголосила, що стрибнути у воду просто не могла, а присутні на яхті люди не виявляли до неї жодної емпатії, адже для них подібні ситуації, вочевидь, не були чимось новим.

Я рвонула й ховалася всюди на човні, де тільки могла сховатися… Я не могла просто стрибнути у воду й уплисти. Я зрозуміла, що ніхто не збирається поставитися до моєї ситуації з емпатією. Для них це не було чимось новим,

– додала вона.

Варто додати, що на сторінках власної біографічної книги зірка навмисно не стала розкривати особистість свого кривдника. Вона лише натякнула, що це надзвичайно популярна публічна особа з Великої Британії. Дотепер преса так і не змогла з'ясувати справжнє прізвище цього діяча, та й правоохоронні органи ніколи не бралися за розгляд скандальної ситуації.

Гейден Панеттьєрі зі своєю книгою / фото зі інстаграму

Цікавою деталлю стало те, що лікарі попереджали Гайден Панеттьєрі про фатальні наслідки алкогольної залежності. Як виявилося, акторці прогнозували лише 5 років життя.