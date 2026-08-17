Як зазначає видання Men’s Journal, знаменитість тривалий час боролася з тяжкою алкогольною залежністю. У своїй автобіографічній книзі "Це я: Розплата" (This Is Me: A Reckoning), яка була опублікована у травні 2026 року, Гейден зізналася про відверту розмову з фахівцем.

Книга Гейден Панеттьєрі / фото з інстаграму

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За словами артистки, ще у 2020 році лікар попередив її про критичний стан організму. Експерт прямо заявив, що якщо вона не кине пити, то може померти протягом наступних п'яти років.

Панеттьєрі намагалася врятуватися: вона проходила курс лікування у наркологічній клініці, де провела вісім місяців у 2020 році. Акторці вдалося пережити цей п'ятирічний бар'єр, проте трагедія сталася через шість років після моторошного попередження лікаря. Наразі залишається невідомим, чи вживала знаменитість алкоголь останнім часом.

Гейден Панеттьєрі / фото з інстаграму

Нагадаємо, що світ дізнався про втрату Гейден Панеттьєрі вранці 17 серпня. Трагічну інформацію підтвердив представник знаменитості, посилаючись на її батька. Згодом правоохоронці міста Грінвілл (штат Південна Кароліна) розкрили перші офіційні деталі інциденту.