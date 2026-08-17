Как отмечает издание Men’s Journal, знаменитость долгое время боролась с тяжелой алкогольной зависимостью. В своей автобиографической книге "Это я: Расплата" (This Is Me: A Reckoning), которая была опубликована в мае 2026 года, Хейден рассказала об откровенном разговоре со специалистом.

Книга Хейден Панеттьери / фото из инстаграма

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По словам артистки, еще в 2020 году врач предупредил ее о критическом состоянии организма. Эксперт прямо заявил, что если она не бросит пить, то может умереть в течение следующих пяти лет.

Панеттьери пыталась спастись: она проходила курс лечения в наркологической клинике, где провела восемь месяцев в 2020 году. Актрисе удалось пережить этот пятилетний барьер, однако трагедия произошла через шесть лет после пугающего предупреждения врача. На данный момент остается неизвестным, употребляла ли знаменитость алкоголь в последнее время.

Хейден Панеттьери / фото из инстаграма

Напомним, что мир узнал о смерти Хейден Панеттьери утром 17 августа. Трагическую информацию подтвердил представитель знаменитости, сославшись на ее отца. Впоследствии правоохранители города Гринвилл (штат Южная Каролина) раскрыли первые официальные подробности инцидента.