О смерти Хейден стало известно сегодня утром. Печальную новость сообщил представитель звезды со ссылкой на ее отца. Позже правоохранительные органы города Гринвилл в штате Южная Каролина обнародовали первые официальные подробности трагедии и прокомментировали версии обстоятельств ее смерти, пишет NBC News.

Где нашли тело и кто вызвал спасателей

Как сообщают в полицейском департаменте Гринвилла в сотрудничестве с офисом коронера, сигнал о помощи поступил в воскресенье, 16 августа, около 13:50 по местному времени. По номеру 911 позволила знакомая актрисы, сообщив о потерявшей сознание женщине.

Экстренные службы и медики немедленно прибыли по вызову и пытались оказать помощь, однако спасти Хейден не удалось – ее смерть констатировали непосредственно на месте происшествия.

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Бывшая невеста Кличко скончалась в 36 лет / фото из инстаграма

На фоне внезапной кончины звезды в сети начали распространяться предположения об уголовном подтексте. Однако правоохранители пока опровергают теории о насильственной смерти.

Предварительное расследование не выявило признаков насильственной смерти или причастности третьих лиц,

– говорится в официальном заявлении полиции.

Точная причина и способ смерти пока не разглашаются – продолжаются необходимые судебно-медицинские экспертизы. Более точные данные следователи и публицистка актрисы обещают обнародовать позже. О самоубийстве пока также речь не идет.

Сложный период в жизни Хейден Панеттьери

Известно, что незадолго до смерти Панеттьери откровенно делилась пережитыми испытаниями – борьбой с послеродовой депрессией, паническими атаками и зависимостью, которые обострились после рождения дочери Каи-Евдокии в 2014 году.



Владимир Кличко с Хейден и дочерью / фото из инстаграма

В 2018 году актриса передала основную опеку над ребенком Владимиру Кличко. Кроме того, пару лет назад Хейден пережила тяжелую утрату – внезапную смерть младшего брата, актера Янсена Панеттьери.