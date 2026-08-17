Хейден – американская актриса и певица итальянского происхождения. Еще когда она была младенцем, родители уже заботились о звездной карьере дочери, которая снималась в рекламных роликах. В 4 года она дебютировала в кино в сериале "Одна жизнь, чтобы жить". Далее в материале 24 Канал расскажет о жизни Панеттьери и истории любви с украинским боксером.

Биография и фильмография Хейден Панеттьери

В дальнейшем у нее стало появляться еще больше ролей. Например, за роль в фильме "Вспоминая титанов" знаменитость получила премию молодого актера.

Казалось, что для юной звезды открыты все дороги, но Хейден сама себе ставила палки в колеса. Когда умерли ее родители, актриса увлеклась курением и алкоголем, а также связалась с далеко не хорошими парнями.

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С 2007 по 2009 год она встречалась с актером Майло Вентимильей, который был ее коллегой по сериалу. Затем последовали длительные отношения с украинским боксером, а в 2026 году Хейден объявила, что она бисексуалка.

В 2023 году в жизни Панеттьери произошло еще одно трагическое событие – в возрасте 28 лет скончался ее брат Янсен. Тогда семья сообщила, что парень умер от кардиомегалии (речь идет об увеличении размеров и массы сердца).

Янсен и Хейден Панеттьер / Фото Getty Images

Янсен Панеттьер известен ролями в фильмах "Секреты Джонатана Сперри", "Идеальная игра", "Ледниковый период: Глобальное потепление", "Ребенок боевых искусств" и "Как высоко 2".

Фильмография Хейден насчитывает десятки киноработ, среди которых:

"Крик 4";

"Крик 6";

"Герои";

"Американский папаша!";

"Светлячки в саду";

"Архитектор";

"Фабрика пыли";

"Путеводный свет";

"Объект моего восхищения" и другие.

История любви Владимира Кличко и Хейден Панеттьери

Пара познакомилась в 2009 году на "книжной вечеринке", которую организовали их общие друзья. Впервые об их романе заговорили в 2010 году, когда голливудская актриса пришла на поединок с Сэмюэлем Питером, против которого выступал украинский боксер.

Интересно, что спортсмен был на 13 лет старше актрисы, однако публику больше всего поражала их разница в росте. Ее рост – 153 сантиметра, а у Владимира – 198 сантиметров.

Хейден Панеттьери и Владимир Кличко / Фото Getty Images

Вместе пара посещала множество светских мероприятий в США, а папарацци не упускали случая лишний раз сделать сотни снимков влюбленных. Но их союзу не пророчили долговечности, ведь Хейден была сосредоточена на карьере в Голливуде, а спортсмен большую часть времени проводил в Европе.

В конце концов, в 2011 году они объявили о расставании. Но потом почему-то произошло что-то, и бывшие возлюбленные решили дать своим чувствам второй шанс. В 2013 году Владимир и Хейден даже объявили о помолвке. В свое время актриса приезжала в Украину, где познакомилась с мамой возлюбленного и посетила Евромайдан в Киеве.

Хейден Панеттьери на бою Владимира Кличко / Фото Getty Images

Свадьба должна была состояться в 2014 году, однако ее решили перенести из-за беременности Панеттьери. Общая дочь пары родилась 9 декабря того же года. Ее назвали Кая-Евдокия.

После рождения ребенка влюбленные все реже появлялись вместе на публике, а сама актриса уверяла, что в их отношениях все в порядке. В конце концов подготовка к свадьбе вышла на финишную прямую. Однако боксер вновь предложил перенести дату свадьбы. Панеттьери сказала, что это стало серьезным ударом по ее эмоциональному состоянию. Она решила не цепляться за отношения с Кличко, а порвать с ним. Официально о разрыве стало известно в 2018 году.

Хейден Панеттьери и Владимир Кличко / Фото Getty Images

Затем прессе стало известно, что Хейден страдала послеродовой депрессией. На фоне этого обострилась ее алкогольная зависимость, а также появилась зависимость от наркотиков. По-видимому, именно это и стало причиной того, почему чемпион взял дочь в Украину и самостоятельно занялся ее воспитанием.

Дочь Хейден Панеттьери и Владимира Кличко

О жизни своей дочери боксер старается публично не говорить. Известно, что девочке уже 11 лет и у нее много увлечений: верховая езда, плавание и катание на лыжах. Кая-Евдокия даже говорит на четырех языках: украинском, английском, немецком и французском.

Как выглядит Кая-Евдокия / Фото из открытых источников

Актриса рассказывала, что общается с дочерью и что девочка по росту пошла в отца. После начала полномасштабного вторжения Владимир Кличко вывез дочь из Киева.

В 2026 году она издала мемуары "Это я: расплата" (This Is Me: A Reckoning). Именно там она откровенно рассказала о своем опыте материнства.

"Для меня было особенно важно быть идеальной мамой, в частности из-за моих отношений с мамой и того, что я видела, как она себя вела. Я думала: "Вот этих ошибок я не повторю". Когда планы рухнули, наступила послеродовая (депрессия – ред. 24 Канал), и я полностью потеряла контроль над собой. Вдруг я оказалась далеко не той мамой, которой, как я себе пообещала, должна была стать, и это было сокрушительным ударом", – писала киноактриса.

Какой была жизнь актрисы после расставания с Кличко

В автобиографии Хейден признавалась, что отношения с боксером у нее сначала складывались хорошо, но потом возникли трудности из-за "разницы в мирах".

На страницах книги она откровенно рассказала о своих зависимостях. Актриса подтвердила, что после родов действительно вернулась к алкоголю. Проблема настолько обострилась, что ей пришлось дважды проходить курс лечения от алкоголизма. Панеттьери чувствовала себя беспомощной, когда подписывала документы о полной опеке над дочерью, которую брал на себя ее бывший возлюбленный.

Затем она закрутила роман с Брайаном Хикерсоном. Эти отношения были ужасными, ведь состояли из постоянных скандалов и домашнего насилия. Из-за этого голливудская звезда снова оказалась в реабилитационном центре.

Сама же Хейден жила в США, где активно работала над своей карьерой и старалась заботиться о здоровье.

Она даже поддержала Украину в войне с Россией, публично осудив действия российского диктатора Путина.

Но, к сожалению, ее жизнь оказалась очень короткими. Когда состоится прощание со звездой, пока неизвестно.