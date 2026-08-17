Про смерть Гейден стало відомо сьогодні вранці. Сумну звістку розповів представник зірки з посиланням на її батька. Пізніше правоохоронці міста Грінвілл штату Південна Кароліна оприлюднили перші офіційні подробиці трагедії та прокоментували версії щодо обставин її смерті, пише NBC News.

Де знайшли тіло та хто викликав рятувальників

Як повідомляють у поліцейському департаменті Грінвілла у співпраці з офісом коронера, сигнал про допомогу надійшов у неділю, 16 серпня, близько 13:50 за місцевим часом. За номером 911 зателефонувала знайома акторки, повідомивши про непритомну жінку.

Екстрені служби та медики негайно прибули за викликом і намагалися надати допомогу, проте врятувати Гейден не вдалося – її смерть констатували безпосередньо на місці події.

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Екснаречена Кличка померла у 36 років / фото з інстаграму

На тлі раптової кончини зірки в мережі почали ширитися припущення щодо кримінального підтексту. Проте правоохоронці наразі спростовують теорії про насильницьку смерть.

Попереднє розслідування не виявило ознак насильницької смерті або причетності третіх осіб,

– ідеться в офіційній заяві поліції.

Точна причина та спосіб смерті поки не розголошуються – тривають необхідні судово-медичні експертизи. Точніші дані слідчі та публіцистка акторки обіцяють оприлюднити згодом. Про самогубство наразі також мова не йде.

Складний період у житті Гейден Панеттьєрі

Відомо, що незадовго до смерті Панеттьєрі відверто ділилася пережитими випробуваннями – боротьбою з післяпологовою депресією, панічними атаками та залежністю, які загострилися після народження доньки Каї-Євдокії у 2014 році.



Володимир Кличко з Гейден та донькою / фото з інстаграму

У 2018-му акторка передала основну опіку над дитиною Володимиру Кличку. Крім того, пару років тому Гайден пережила важку втрату – раптову смерть молодшого брата, актора Янсена Панеттьєрі.