Від сімейних розбірок до російської музики: найгучніші скандали українських блогерів 2026 року

Зараз соцмережі активно обговорюють скандал довкола блогерки Анастасії Скальницької, яка після розлучення публічно висунула низку звинувачень на адресу колишнього чоловіка. Історія швидко розлетілася мережею, адже там є майже весь стандартний набір для Instagram-драми: кохання, зради, гроші й емоційні відео.

Та 2026 рік загалом виявився щедрим на блогерські скандали. 24 Канал згадує історії, які трапилися зовсім нещодавно і змусили українців сперечатися у коментарях активніше, ніж під політичними токшоу.

Анастасія Скальницька та звинувачення після розлучення



Анастасія Скальницька / Фото з Інстаграму



У вересні Скальницька записала відео, в якому заявила про багаторічні зради та фінансовий обман з боку колишнього чоловіка Богдана. За словами блогерки, після розриву вона також дізналася про борги свого бізнесу та кредити, оформлені на працівників.

Наразі це саме твердження Скальницької, а не встановлені судом факти. Словом, розлучення в Instagram вкотре отримало значно більше серій, ніж очікували глядачі.

Одеські блогери образилися на Львів



Кабріолетта / Фото з Інстаграму



Фудблогери Андрій Мараховський та Кабріолетта приїхали до Львова знімати огляд ресторанів, але отримали зауваження через використання російської мови. Після кількох конфліктів пара скасувала зйомки та достроково поїхала з міста, а Кабріолетта заявила: "сюди більше ні ногою".

Анна Трінчер і "російський слід" у "Маргариті"



Анна Трінчер / Фото з Інстаграму



У липні музичне видання МУЗВАР звернуло увагу, що серед авторів хіта Анни Трінчер "Маргарита" зазначений композитор, який живе в Москві та працює з російським шоубізнесом.

Згодом редакція також заявила про тиск після звернення до команди артистки. Реліз літнього хіта, одним словом, пішов зовсім не за тим PR-планом.

Гліб Репіч і роман із колишньою ученицею



Гліб Репіч / Фото з Інстаграму



Наприкінці червня блогер і популяризатор науки Гліб Репіч опинився в центрі дискусії через стосунки з 18-річною дівчиною, яка раніше була його ученицею.

Обоє повнолітні, однак у мережі почали активно сперечатися про різницю у віці та етичність таких стосунків з огляду на їхнє попереднє знайомство у форматі "вчитель – учениця". І цього разу коментарі перетворилися вже майже на колективний семінар з етики.

Юлія Верба і "чайові" російськими рублями



Юлія Верба з чоловіком / Фото з Інстаграму



У січні 2026 року Юлія Верба та її чоловік Костянтин опинилися в центрі скандалу під час відпочинку в Буковелі. Під час вечері чоловік блогерки нібито жартома запропонував офіціанту чайові російськими рублями, а Верба знімала цей момент на відео.

Офіціант "жарт" не оцінив, як і користувачі соцмереж. Після хвилі критики кадри зникли зі сторінки блогерки, а в мережі пояснювали, що купюра була трофейною і потрапила до компанії від військових. Та інтернет уже завівся – а пояснювати жарти після того, як вони не зайшли, традиційно складніше, ніж їх знімати.

Нещодавно ми розповідали про інші скандали знаменитостей - хто з них зараз є на сайті Миротворець.