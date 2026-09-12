Та якщо комусь здається, що зірковий дует потрапив у дуже самотню компанію, то ні. 24 Канал розповідає, хто з відомих українців вже є у базі "Миротворця" та за що вони туди потрапили.

Настя Каменських



Настя Каменських / Фото з Інстаграму



Настю Каменських внесли до бази "Миротворця" 10 вересня 2026 року після її гучного інтерв'ю Катерині Гордєєвій. Співачці закидають участь в "актах гуманітарної агресії" та інформаційно-пропагандистських заходах.

Особливо бурхливу реакцію викликали слова Каменських про мовне питання в Україні та її розповідь про психосоматичні проблеми з голосом після переходу на українську.

Потап



Потап / Фото з Інстаграму



Наступного дня компанію колишній дружині склав Потап. Олексія Потапенка також внесли до бази, звинувативши в участі в "актах гуманітарної агресії" та інформаційно-пропагандистських заходах. Приводом стали його публічні заяви та інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Олег Винник



Олег Винник з дружиною / Фото з Інстаграму



Олег Винник опинився у базі значно раніше – ще у 2019 році. Причиною стала участь співака в російському проєкті "Всем мир 519", який на "Миротворці" назвали пропагандистською антиукраїнською акцією.

Ані Лорак



Ані Лорак / Фото з Інстаграму



Кароліна Куєк, більш відома як Ані Лорак, також фігурує у базі "Миротворця". Після 2014 року співачка продовжила активно працювати в Росії, отримувати там музичні нагороди та виступати на російській сцені.

Таїсія Повалій



Таїсія Повалій/ Фото з Інстаграму



Співачка багато років живе та працює в Росії, а після початку повномасштабної війни відкрито підтримала країну-агресорку. Повалій виступала на російських пропагандистських заходах та їздила з концертами на тимчасово окуповані території України.

Юрій Бардаш



Юрій Бардаш / Скріншот з відео



Продюсер "Грибів", Quest Pistols та інших популярних проєктів Юрій Бардаш потрапив до бази ще у 2019 році. Після резонансного інтерв'ю Юрію Дудю йому закидали антиукраїнську пропаганду та маніпулювання суспільно значущою інформацією.

Подальші події лише доповнили картину: після початку великої війни Бардаш переїхав до Росії, підтримав агресію проти України, а згодом отримав російський паспорт.

Регіна Тодоренко



Регіна Тодоренко / Фото з Інстаграму



Уродженка Одеси та колишня ведуча "Орла і Решки" Регіна Тодоренко теж опинилася у базі. Після 24 лютого 2022 року вона залишилася в Росії, продовжила працювати на російському телебаченні та не засудила агресію проти України.

Олександр Волошин



Олександр Волошин / Фото з Інстаграму



Улітку 2024 року "Миротворець" поповнився вже представниками блогерської тусовки. Одним із них став Олександр Волошин після своїх заяв на тлі російського ракетного удару по "Охматдиту". Блогеру закидали поширення російської пропаганди та участь в інформаційно-психологічній операції Росії.

Настя Умка



Настя Умка / Фото з Інстаграму



Приблизно тоді ж до бази внесли блогерку Анастасію Туркот, більш відому як Настя Умка. Після удару по "Охматдиту" вона зробила низку заяв про завершення війни та сказала, що українцям нібито вже "не треба кордони 91 року". На "Миротворці" їй закидали поширення російських наративів. Сама блогерка заявляла, що її слова неправильно зрозуміли та вирвали з контексту.

Влада Роговенко



Влада Роговенко / Інстаграм



Компанію Волошину та Умці склала Влада Роговенко. Після масованої російської атаки 8 липня 2024 року блогерка заговорила про необхідність домовлятися з Росією. На "Миротворці" такі заяви розцінили як поширення російських наративів серед великої аудиторії.

Нагадаємо, що скандальні слова Насті Каменських про українську мову вже обговорюють на російському телебаченні.