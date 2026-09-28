Топ скандалів українських зірок, які мали свої наслідки

У шоу-бізнесі можна роками будувати ім'я, збирати аудиторію та підписувати контракти. А потім достатньо одного інтерв'ю, публічної сварки чи дуже невдалої переписки – і новий реліз раптом цікавить людей значно менше, ніж пояснення в Instagram.

24 Канал зібрав п'ять свіжих історій українських знаменитостей, після яких були цілком реальні наслідки – від розірваної реклами до завершення багаторічної співпраці.

Ольга Мартиновська – одне інтерв'ю і мінус рекламний контракт



Ольга Мартиновська / Фото з Інстаграму



У червні 2026 року суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська потрапила під шквал критики після інтерв'ю Маші Єфросиніній. Розповідаючи про дитинство, вона згадала жорстоке поводження з котами. Єфросиніна пізніше пояснювала, що частина сказаного була невдалою гіперболою.

Та для бренду кормів Savory ситуація виявилася зовсім не смішною: компанія припинила співпрацю з Мартиновською та видалила рекламні матеріали з нею. Сама шеф-кухарка згодом перепросила.

Кажанна – скандал із лейблом і бажання взагалі піти зі сцени



Кажана / Фото з Інстаграму



На початку 2026 року Кажанна заявила, що більше не хоче вести публічну діяльність і писати музику. Причиною вона називала конфлікт із NOVA MUSIC, лейблом, заснованим Jerry Heil, та різко критикувала умови співпраці.

Лейбл мав іншу версію: там заявляли, що сторони ще наприкінці 2025-го спільно вирішили достроково завершити контракт. Зрештою співпрацю справді припинили, а Кажанні передали дистрибуцію, частину прав, торгову марку та YouTube-канал.

Кар'єра, на щастя, не завершилася: згодом артистка підписала новий контракт. Але кілька січневих днів український шоу-бізнес виглядав як дуже нервовий сімейний чат.

Катерина Бужинська – дует закінчився публічною сваркою



Катерина Бужинська / Фото з Інстаграму



На початку року Катерина Бужинська оголосила про завершення співпраці з Михайлом Грицканом, з яким записувала пісні та давала спільні концерти.

Бужинська звинуватила колегу в непорядності та заявила, що під час її хвороби він нібито почав переманювати членів команди. Це позиція самої співачки; у публікаціях про конфлікт ішлося саме про її звинувачення. Результат, однак, був конкретний – багаторічний творчий дует розпався.

Гайтана – 20 тисяч євро і концерт, на який вона не потрапила



Гайтана / Фото з Інстаграму



У травні навколо Гайтани спалахнула суперечка через благодійне "Нашебачення". Організатори заявили, що команда артистки назвала гонорар близько 20 тисяч євро, хоча участь у заході мала бути безоплатною. Від співпраці з нею відмовилися.

Сама Гайтана заперечила подачу ситуації й показала листування. За її словами, менеджер назвав стандартну комерційну ставку, не знаючи, що йдеться саме про благодійний формат, а з нею особисто участь не погоджували.

Раніше ми розповідали вже про скандали, які виникли з українськими блогерами цього року.