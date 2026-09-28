24 Канал собрал пять свежих историй об украинских знаменитостях, которые повлекли за собой вполне реальные последствия – от расторжения рекламного контракта до прекращения многолетнего сотрудничества.

Ольга Мартыновская – одно интервью и потеря рекламного контракта



Ольга Мартыновская / Фото из инстаграма



В июне 2026 года судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская подверглась шквалу критики после интервью Маше Ефросининой. Рассказывая о детстве, она упомянула жестокое обращение с кошками. Ефросинина позже объясняла, что часть сказанного была неудачной гиперболой.

Но для бренда кормов Savory ситуация оказалась совсем не смешной: компания прекратила сотрудничество с Мартыновской и удалила рекламные материалы с ее участием. Сама шеф-повар впоследствии извинилась.

Кажанна – скандал с брендом и желание вообще уйти со сцены



Кажана / Фото из инстаграма



В начале 2026 года Кажанна заявила, что больше не хочет вести публичную деятельность и сочинять музыку. Почему она называла причиной конфликт с NOVA MUSIC, лейблом, основанным Jerry Heil, она не сообщила. Она резко критиковала условия сотрудничества.

У лейбла была другая версия: там заявляли, что стороны еще в конце 2025 года совместно решили досрочно расторгнуть контракт. В итоге сотрудничество действительно прекратили, а Кажанне передали дистрибуцию, часть прав, торговую марку и YouTube-канал.

Карьера, к счастью, не закончилась: впоследствии артистка подписала новый контракт. Но несколько январских дней украинский шоу-бизнес напоминал очень нервный семейный чат.

Екатерина Бужинская – дуэт распался из-за публичной ссоры



Екатерина Бужинская / Фото из инстаграма



В начале года Екатерина Бужинская объявила о прекращении сотрудничества с Михаилом Грицканом, с которым записывала песни и давала совместные концерты.

Бужинская обвинила коллегу в недобросовестности и заявила, что во время ее болезни он якобы начал переманивать членов команды. Это позиция самой певицы; в публикациях о конфликте речь шла именно о ее обвинениях. Результат, однако, был очевиден – многолетний творческий дуэт распался.

Гайтана – 20 тысяч евро и концерт, на который она не попала



Гайтана / Фото из инстаграма



В мае вокруг Гайтаны разгорелся спор из-за благотворительного мероприятия "Нашебачение". Организаторы заявили, что команда артистки назвала гонорар в размере около 20 тысяч евро, хотя участие в мероприятии должно было быть бесплатным. От сотрудничества с ней отказались.

Сама Гайтана опровергла такую интерпретацию ситуации и показала переписку. По ее словам, менеджер назвал стандартную коммерческую ставку, не зная, что речь идет именно о благотворительном формате, а с ней лично участие не согласовывали.

Ранее мы уже рассказывали о скандалах, которые возникли с украинскими блогерами в этом году.