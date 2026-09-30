15-й сезон "Холостяка" покажуть на Netflix в Україні: коли там з'являтимуться нові випуски

Прем'єра нового сезону "Холостяка" відбудеться вже 16 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ.

Водночас цього року глядачі матимуть ще один спосіб стежити за проєктом – 15-й сезон реаліті буде доступний на Netflix в Україні, пише 24 Канал.

Нові випуски спочатку транслюватимуть на СТБ. Через півтори години після початку телевізійного показу кожен епізод з'являтиметься на Netflix, де його можна буде переглядати без рекламних пауз. Завдяки цьому випуск на стримінговій платформі завершуватиметься одночасно з його показом на телебаченні.

Для нас показ на Netflix відкриває новий рівень присутності й розвитку бренду "Холостяк", водночас демонструючи силу та потенціал українського контенту,

– зазначила генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

15-й сезон "Холостяка" покажуть на Netflix в Україні / Фото команди СТБ

Додамо, що "Холостяк" створений на основі глобального формату, права на який належать Warner Bros. Проєкт виходить на СТБ з 2011 року. За роки в ефірі шоу стало одним із найвідоміших проєктів телеканалу, а тепер розширює свою присутність і на стримінгову платформу.

Головним героєм нового сезону став В'ячеслав Кравцов – український баскетболіст і капітан національної збірної України. Він має багаторічну професійну кар'єру, зокрема виступав у НБА, а також за українські та європейські клуби.

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