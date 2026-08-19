Мільйони переглядів і знайомі локації: Ед Ширан, Майлі Сайрус та інші знімали кліпи в Україні

Київ не раз ставав декорацією для музичних кліпів світових зірок. Ед Ширан, Coldplay, Dua Lipa, Rosalía та інші артисти знімали свої відео на вулицях і відомих локаціях української столиці.

Водночас не лише Київ привертав увагу іноземних музикантів – для своїх кліпів вони обирали й інші куточки України. Далі в матеріалі 24 Каналу зібрали найвідоміші музичні відео світових зірок, зняті в нашій країні.

Ед Ширан випустив кліп на пісню 2step, записану спільно з американським репером Lil Baby. Відео зняли восени 2021 року в Києві – на території корпусів механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ed Sheeran – 2step (feat. Lil Baby): дивіться відео онлайн

Університетські корпуси КНУ вже з'являлися у кліпі іншого американського гурту – Twenty One Pilots. Музиканти зняли там відео на пісню Nico And The Niners, використавши приміщення факультету кібернетики як одну з головних локацій.

Twenty One Pilots – Nico And The Niners: дивіться відео онлайн

Київ неодноразово ставав знімальним майданчиком і для інших світових артистів. У 2019 році британський гурт Coldplay представив кліп на пісню Trouble in Town, натхнений романом Джорджа Орвелла "Колгосп тварин". У відео можна впізнати Старовокзальну вулицю, завод "Кузня на Рибальському", Будинок одягу на Львівській площі, Premier Hotel Lybid, торговий центр "Україна", житловий комплекс Chicago Central House та станцію метро "Олімпійська".

Coldplay – Trouble in Town: дивіться відео онлайн

Роком раніше Майлі Сайрус і британський диджей Марк Ронсон зняли в столиці кліп на пісню Nothing Breaks Like a Heart. Однією з головних локацій став Дарницький міст.

Mark Ronson – Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus: дивіться відео онлайн

Київ також з'явився у відео на пісню Lonely Together шведського диджея Avicii та британської співачки Ріти Ори – знімання проходили, зокрема, в барі Route 66 та на Рибальському мосту.

Avicii – Lonely Together ft. Rita Ora: дивіться відео онлайн

У 2021 році столицю показала у своєму кліпі SAOKO іспанська співачка Росалія. У відео вона їздить на мотоциклі Києвом, зокрема Подільсько-Воскресенським мостом і Набережно-Хрещатицькою вулицею.

ROSALÍA – SAOKO: дивіться відео онлайн

Того ж року вийшов кліп Дуа Ліпи We're Good, частину якого зняли у столиці України.

Dua Lipa – We're Good: дивіться відео онлайн

Ще один кліп, знятий до повномасштабної війни, світ побачив уже після її початку. Йдеться про відео A$AP Rocky на пісню Tailor Swif. Знімання проходили у Києві, зокрема на Троєщині, ще до 2022 року, а сам кліп вийшов лише у 2024 році.

A$AP Rocky – Tailor Swif: дивіться відео онлайн

Водночас не лише Київ привертав увагу світових музикантів. Наприклад, для відео на пісню Marooned британського гурту Pink Floyd знімали кадри у покинутій Прип'яті.

Pink Floyd – Marooned: дивіться відео онлайн

Американський гурт Imagine Dragons, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, представив відео на пісню Crushed. У ньому розповіли історію 14-річного Олександра з Новогригорівки на Миколаївщині. Рідне селище хлопця п'ять місяців перебувало під російською окупацією. Саме наслідки російського вторгнення стали центральною частиною цього кліпу.

Imagine Dragons – Crushed: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що раніше фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв українські прапори на концерті в Лондоні, показуючи знак перемоги.