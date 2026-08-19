При этом не только Киев привлекал внимание иностранных музыкантов – для своих клипов они выбирали и другие уголки Украины. Далее в материале 24 Канала собраны самые известные музыкальные клипы мировых звезд, снятые в нашей стране.

Эд Ширан выпустил клип на песню 2step, записанную совместно с американским рэпером Lil Baby. Видео сняли осенью 2021 года в Киеве – на территории корпусов механико-математического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ed Sheeran – 2step (feat. Lil Baby): смотрите видео онлайн

Университетские корпуса КНУ также появлялись в клипе другой американской группы – Twenty One Pilots. Музыканты сняли там видео на песню Nico And The Niners, использовав помещения факультета кибернетики в качестве одной из главных локаций.

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Twenty One Pilots – Nico And The Niners: смотрите видео онлайн

Киев неоднократно становился съемочной площадкой и для других мировых артистов. В 2019 году британская группа Coldplay представила клип на песню Trouble in Town, вдохновленный романом Джорджа Оруэлла "Скотный двор". В видео можно узнать улицу Старовокзальную, завод "Кузня на Рыбальском", Дом одежды на Львовской площади, Premier Hotel Lybid, торговый центр "Украина", жилой комплекс Chicago Central House и станцию метро "Олимпийская".

Coldplay – Trouble in Town: смотрите видео онлайн

Годом ранее Майли Сайрус и британский диджей Марк Ронсон сняли в столице клип на песню Nothing Breaks Like a Heart. Одной из главных локаций стал Дарницкий мост.

Mark Ronson – Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus: смотрите видео онлайн

Киев также появился в клипе на песню Lonely Together шведского диджея Avicii и британской певицы Риты Оры – съемки проходили, в частности, в баре Route 66 и на Рыбальском мосту.

Avicii – Lonely Together ft. Rita Ora: смотрите видео онлайн

В 2021 году столицу показала в своем клипе SAOKO испанская певица Розалия. В видео она ездит на мотоцикле по Киеву, в частности по Подольско-Воскресенскому мосту и улице Набережно-Крещатицкой.

ROSALÍA – SAOKO: смотрите видео онлайн

В том же году вышел клип Дуа Липы We're Good, часть которого сняли в столице Украины.

Dua Lipa – We're Good: смотрите видео онлайн

Еще один клип, снятый до полномасштабной войны, увидел свет уже после ее начала. Речь идет о видео A$AP Rocky на песню Tailor Swif. Съемки проходили в Киеве, в частности на Троещине, еще до 2022 года, а сам клип вышел только в 2024 году.

A$AP Rocky – Tailor Swif: смотрите видео онлайн

При этом не только Киев привлекал внимание мировых музыкантов. Например, для клипа на песню Marooned британской группы Pink Floyd снимали кадры в заброшенной Припяти.

Pink Floyd – Marooned: смотрите видео онлайн

Американская группа Imagine Dragons, которая активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения России, представила видео на песню Crushed. В нем рассказали историю 14-летнего Александра из Новогригоровки в Николаевской области. Родной поселок мальчика пять месяцев находился под российской оккупацией. Именно последствия российского вторжения стали центральной частью этого клипа.

Imagine Dragons – Crushed: смотрите видео онлайн

Напомним, что ранее фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поднял украинские флаги на концерте в Лондоне, показывая знак победы.