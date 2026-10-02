"Любов приходить не одразу": Інна Мірошниченко відверто про почуття до усиновлених дітей

Адвокатка та письменниця Інна Мірошниченко та її чоловік, телеведучий Тімур Мірошниченко, виховують чотирьох дітей: біологічних доньку Мію та сина Марка, а також усиновлених Марселя та Ангеліну.

Днями Інна відверто розповіла про материнство та свої почуття до дітей. У коментарі для VOGUE багатодітна мама зізналася, чи відрізняється її любов до біологічних та усиновлених дітей.

Так, за словами жінки, почуття справді можуть відрізнятись. Однак це не означає, що одну дитину вона любить більше, ніж іншу.

Я дозволила собі не вимагати від себе неможливого. Якщо любов приходить не одразу – це не означає, що я погана мама. Ми просто будуємо наші стосунки – крок за кроком,

– пояснила Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко також поділився своїм ставленням до усиновлення та опіки над дітьми. Він зазначив, що батькам не обов’язково одразу відчувати сильну любов до дитини. На його думку, найважливіше – дати їй турботу, родину та можливість нормально розвиватися.

Коли стаєш на шлях усиновлення, опіки чи патронату, основне завдання – не полюбити цю дитину чи замінити їй біологічних батьків, а допомогти їй отримати те, чого не може дати інституція: повноцінну сім'ю, дитинство, навички. Тоді вона виросте – і точно не пропаде,

– сказав Тімур Мірошниченко.

Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми / Фото з інстаграму дружини телеведучого

Як Мірошниченки усиновили дітей

Тімур Мірошниченко ще задовго до усиновлення думав про те, щоб подарувати дім дитині, яка залишилася без батьків. У студентські роки він разом із командою КВК їздив до дитячих будинків, і одна з таких поїздок сильно його вразила.

На початку повномасштабної війни Інна разом із дітьми виїхала з України. Саме тоді подружжя вирішило усиновити дитину.

У січні 2023 року вони подали документи та стали кандидатами в усиновлювачі. Згодом Мірошниченки знайшли хлопчика Марселя. Спочатку йому було складно звикнути до нової родини, але поступово він почав довіряти батькам. Зараз хлопчик охоче обіймає маму й тата та говорить, що любить їх.

Через рік родина також удочерила восьмирічну Ангеліну. Дівчинці знадобилося більше часу, щоб звикнути до нової сім'ї, адже до цього вона тривалий час жила в інтернаті. Батьки залучили фахівців і продовжують допомагати їй адаптуватися.

Ангеліна Мірошниченко / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко

Додамо, що Інна та Тимур Мірошниченки – не єдині українські зірки, які стали батьками для дітей, що залишилися без родини. Раніше ми розповідали про інших знаменитостей, які також наважилися на такий крок.