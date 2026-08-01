Втім, він далеко не єдиний із відомих українців, хто відкрив своє серце дитині. Хто зі знаменитостей став прийомними батьками та подарував дітям нову родину – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

31 липня суд офіційно завершив процедуру всиновлення чотирирічного Кірюші. До цього хлопчик жив у Ворзельському будинку дитини на Київщині, а вже понад місяць виховується у родині Алекса та Алі Якутових.

Алекс та Аля Якутови з сином / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва також виховує прийомного сина. Під час шлюбу з Тимофієм Нагорним подружжя довго не могло стати батьками, тому вирішило всиновити хлопчика Вадима. Уже під час оформлення документів спортсменка дізналася, що вагітна. Попри це подружжя не відмовилося від рішення всиновити хлопчика. Згодом у родині також народилася донька Кароліна.

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Нині Вадим навчається у Технологічному інституті Джорджії. Крім того, Подкопаєва виховує молодшу доньку Евеліну, яка народилася у шлюбі з її нинішнім чоловіком Ігорем Дубінським.

Лілія Подкопаєва з трьома своїми дітьми / Фото з її інстаграму

Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна виховують двох прийомних дітей – Марселя й Ангеліну. У червні 2023 року подружжя всиновило Марселя. Хлопчик народився передчасно з важкими вродженими захворюваннями та пережив кілька складних операцій ще у перші дні життя. На момент знайомства з новою родиною він мав значну затримку розвитку. Мірошниченки активно займаються його реабілітацією й регулярно діляться успіхами сина. Нещодавно Інна показала, як Марсель змінився за три роки життя у сім'ї.

Дивіться відео онлайн:

За її словами, хлопчикові знадобився майже рік, щоб повністю звикнути до нових батьків.

Згодом подружжя удочерило Ангеліну. Спочатку вони познайомилися з дівчинкою онлайн, адже дитячий заклад евакуювали до узбережжя Балтійського моря. Уже невдовзі Тімур та Інна приїхали до неї особисто, а після завершення всіх юридичних процедур Ангеліна стала частиною родини. Сьогодні вона живе у Києві разом із батьками, братами Марселем і Марком та сестрою Мією.

Родина Мірошниченків / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко

Під час повномасштабної війни двох дітей удочерила й Наталія Могилевська разом зі своїм коханим Валентином. Вони стали батьками для рідних сестер Мішель та Софії.

Про поповнення в родині артистка розповіла лише у новорічну ніч 2024 року. За словами співачки, дівчатка пережили серйозні психологічні травми, тому вона навмисно не поспішала ділитися цією новиною, щоб дати донькам час на адаптацію.

Наталія Могилевська з доньками / Фото з інстаграму співачки

Сьогодні Могилевська зрідка показує сімейні моменти в соцмережах. У травні молодшій Софії виповнилося шість років, а старша Мішель з вересня минулого року навчається у ліцеї.

Історії цих знаменитостей вкотре доводять, що сім'ю визначає не лише кровний зв'язок. Для багатьох дітей усиновлення стало шансом знайти дім, підтримку й людей, які готові любити їх безумовно.