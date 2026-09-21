Ірина Федишин показала ніжні кадри з округлим животиком і розсекретила термін вагітності

Українська співачка Ірина Федишин готується втретє стати мамою. Нещодавно артистка влаштувала ніжну фотосесію, де продемонструвала помітно округлий животик.

В інстаграмі вона також розповіла, на якому зараз терміні та поділилася планами щодо гендер-паті.

На чорно-білих світлинах співачка позує у спідній білизні та довгому жакеті. На фото добре видно її округлий животик. Зараз Ірина перебуває на 32-му тижні вагітності. Артистка зізналася, що вагітність для неї промайнула дуже швидко. За словами Федишин, ці місяці були насичені різними подіями, особливими моментами та емоціями.

А попереду – найочікуваніша зустріч. З кожним днем вона все ближче, і ми дуже чекаємо,

– написала Ірина.

Стать майбутньої дитини співачка поки не розкриває. Водночас вона планує влаштувати гендер-паті, де разом із рідними дізнається, хто у них народиться.

Додамо, що Ірина Федишин разом із чоловіком, продюсером Віталієм Човником, вже виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега.

Ірина Федишин з чоловіком і двома синами / Фото з інстаграм-сторінки співачки

До слова, днями українська акторка Міла Сивацька вперше стала мамою.