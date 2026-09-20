Про те, що у її сім'ї поповнення, акторка повідомила зворушливим постом в Інстаграмі. У Міли та Сергія народилась донька.

Коли здійснюється найбільша мрія... Ласкаво просимо у світ, моя маленька донечко,

– ніжно написала під першим фото малечі Сивацька.

На світлині новонароджена дівчинка в білому боді загорнута в затишний плед, на якому видно інший знімок – чорно-біле фото Сивацької в ролі мами з дитиною на руках. Як бачимо, крихітка успадкувала від матусі темне волосся.



Дитина Міли Сивацької / Фото mila_sivatskaya

Зірка, яка зіграла в українських серіалах "Мереживо долі" і "Хороший хлопець", а також брала участь у конкурсі "Голос. Діти" у 2012 році, вперше стала мамою у 27 років.

Дитина з'явилась на світ у Барселоні, адже Міла Сивацька переїхала до Іспанії разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Сергієм, у 2024 році.

Про те, що вона при надії, акторка поділилась в квітні 2026 року. Тоді вона опублікувала цілий ролик з кадрами, на яких демонструє круглий животик.