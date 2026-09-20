О том, что в ее семье появилось пополнение, актриса сообщила в трогательном посте в инстаграме. У Милы и Сергея родилась дочь.

Когда сбывается самая заветная мечта... Добро пожаловать в мир, моя маленькая доченька,

– нежно написала под первым фото малышки Сивацкая.

На снимке новорожденная девочка в белом боди укутанная в уютный плед, на котором виден другой снимок – черно-белое фото Сивацкой в роли мамы с ребенком на руках. Как видно, малышка унаследовала от мамы темные волосы.



Ребенок Милы Сивацкой / Фото mila_sivatskaya

Звезда, сыгравшая в украинских сериалах "Кружево судьбы" и "Хороший парень", а также участвовавшая в конкурсе "Голос. Дети" в 2012 году, впервые стала мамой в 27 лет.

Ребенок появился на свет в Барселоне, ведь Мила Сивацкая переехала в Испанию вместе со своим мужем, бизнесменом Сергеем, в 2024 году.

О том, что она беременна, актриса рассказала в апреле 2026 года. Тогда она опубликовала целый ролик с кадрами, на которых демонстрирует круглый животик.