Для Ірини Федишин просять звання у президента: чоловік вагітної співачки відреагував

Шанувальники української співачки Ірини Федишин зареєстрували електронну петицію до президента України з проханням присвоїти їй почесне звання. Така ініціатива слухачів стала справжньою несподіванкою для артистки та її команди.

Чоловік та продюсер співачки Віталій Човник на своїй сторінці в інстаграмі одразу відреагував на ініціативу прихильників, назвавши її надзвичайно зворушливою. У своєму зверненні він висловив щиру вдячність аудиторії за багаторічну довіру та підтримку.

Як зазначив Віталій, поява петиції стала для їхньої родини несподіванкою, проте найбільше його зворушив той факт, що ініціатива народилася саме від вірної аудиторії.

Зізнаюся, це було для нас несподівано і водночас дуже зворушливо. Але найбільше торкнув навіть не сам факт появи петиції, а те, що ця ініціатива народилася саме у вас – у людей, які всі ці роки слухають Ірину, приходять на концерти, співають її пісні й залишаються поруч,

– поділився продюсер.

Ірина Федишин / фото з інстаграму

Він також подякував слухачам за сотні теплих коментарів, репостів, довіру та любов до творчості співачки, назвавши це безцінним. За словами Човника, Ірина продовжує робити те, чому присвятила роки – писати та співати українські пісні, працювати на користь культури та допомагати країні.

Бо сьогодні ми особливо розуміємо: культура – це не просто пісні, концерти чи сцена. Це наша мова, наша пам’ять, наша ідентичність. Це те, що об’єднує нас і те, за що ми також боремося. Українська культура сьогодні – теж наша сила і наша зброя,

– наголосив він.

Нагадаємо, що зараз у житті Ірини Федишин особливий період – виконавиця чекає на народження своєї третьої дитини, проте попри це продовжує активно займатися творчістю та підтримувати українську культуру.







