Зірка кілька днів підігрівала інтерес до особистого життя і врешті перестала робити таємницею майбутнє поповнення. Про це співачка заявила красивим та чуттєвим відео в інстаграмі, в якому показала округлий животик.

Час відкрити наш секрет… Скоро наша сімʼя стане більшою. Не віриться, що я проживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті,

– оголосила Ірина Федишин.

Ірина Федишин просто сяяла у знаковому для неї ролику. Артистка одягнула ніжну мереживну довгу сукню з кокетливим вирізом, а на плечах несла великий букет білих троянд. Повернувшись, співачка показала ледь округлий животик, який підтримувала рукою. Увесь цей час із її обличчя не сходила щира посмішка.

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Тим часом Соломія Вітвіцька готується до найголовнішої зустрічі в житті – появи на світ первістка. Ведуча розповіла про емоції, які її переповнюють.