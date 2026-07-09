На своїй сторінці в інстаграмі телеведуча опублікувала свіжі знімки, на яких продемонструвала вже чималий животик. За словами Соломії, наразі у неї розпочався 31-й тиждень вагітності, а малюк поводиться дедалі активніше.

Третій триместр уже офіційно,

– поділилася Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька / фото з інстаграму

Також телеведуча зізналася, що з наближенням пологів список справ стає довшим, однак цей особливий стан навчив її внутрішнього спокою та довіри до власного тіла.

Малюк стає дедалі активнішим, а живіт помітнішим, список справ перед його появою довшим. Іноді здається, що часу ще багато, а іноді ловлю себе на думці: "Невже зовсім скоро ми зустрінемося?" Ця вагітність навчила мене не поспішати, більше довіряти собі, слухати своє тіло і цінувати кожен етап. 30 тижнів. Ще трохи і почнеться зовсім новий розділ нашого життя,

– розкрила подробиці Соломія.

Відомо, що Соломія Вітвіцька та її чоловік Олексій Ситайло чекають на народження хлопчика. Поява малюка на світ очікується наприкінці серпня або на початку вересня.

Вагітна Соломія Вітвіцька / фото з інстаграму

Попри чималий термін, телеведуча поки не йде в декретну відпустку й продовжує працювати. Раніше зірка зазначала, що планує обрати для сина красиве українське ім'я.

До речі, стало відомо, як пройшло весілля Соломії Вітвіцької. Ведуча поділилися невідомими раніше деталями свого одруження з військовим Олексієм Ситайлом.