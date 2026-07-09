На своей странице в инстаграме телеведущая опубликовала свежие снимки, на которых продемонстрировала уже довольно заметный животик. По словам Соломии, сейчас у нее началась 31-я неделя беременности, а малыш ведет себя все активнее.

Третий триместр уже официально,

– поделилась Витвицкая.

Соломия Витвицкая / фото из инстаграма

Также телеведущая призналась, что с приближением родов список дел становится длиннее, однако это особое состояние научило ее внутреннему спокойствию и доверию к собственному телу.

Малыш становится все активнее, а живот – заметнее, список дел перед его появлением – длиннее. Иногда кажется, что времени еще много, а иногда ловлю себя на мысли: "Неужели совсем скоро мы встретимся?" Эта беременность научила меня не торопиться, больше доверять себе, прислушиваться к своему телу и ценить каждый этап. 30 недель. Еще немного – и начнется совершенно новая глава нашей жизни,

– раскрыла подробности Соломия.

Известно, что Соломия Витвицкая и ее муж Алексей Ситайло ждут рождения мальчика. Появление малыша на свет ожидается в конце августа или в начале сентября.

Беременная Соломия Витвицкая / фото из инстаграма

Несмотря на значительный срок, телеведущая пока не уходит в декретный отпуск и продолжает работать. Ранее звезда отмечала, что планирует выбрать для сына красивое украинское имя.

Кстати, стало известно, как прошла свадьба Соломии Витвицкой. Ведущая поделилась ранее неизвестными подробностями своей свадьбы с военным Алексеем Ситайло.