Как рассказала знаменитость в интервью kp.ua, решение заключить брак было для них быстрым и спонтанным. Поскольку родные пары живут в разных регионах Украины, а семья сейчас занята ремонтом, влюбленные решили совместить отпуск, празднование дня рождения Соломии и свадьбу в одном месте – в Закарпатье.

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Сама свадьба прошла без длительной подготовки, превратившись в "сплошную импровизацию".

Подруга помогла ведущей с образом, знаменитость случайно наткнулась на фотографа. Всего на свадьбе пары было восемь гостей,

– рассказала ведущая.

На праздничном ужине не было никого из родственников – только самые близкие друзья, у которых остановилась пара. Приятным сюрпризом стало появление кума Алексея с семьей, так что вместо запланированных шести человек на уютном ужине собралось десять.

Соломия признается, что такой формат ей понравился гораздо больше, чем традиционная пышная свадьба:

Заказали столик в ресторане. И это была прекрасная возможность пообщаться с каждым, уделить внимание друг другу. Мне очень понравился этот формат. И все – сплошная импровизация.

Напомним, что Lida Lee впервые призналась, что у нее были романтические отношения с девушкой.