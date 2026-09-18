Show24 Українські зірки Розлучення не завада суперечкам: Камалія зізналася, через що досі скандалить із Захуром
18 вересня, 13:31
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Розлучення не завада суперечкам: Камалія зізналася, через що досі скандалить із Захуром

Юлія Бражнік

Українська співачка Камалія відверто розповіла про свої стосунки з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром після розлучення. Виявляється, навіть після розриву між експодружжям виникають бурхливі суперечки.

Українська співачка Камалія відверто розповіла про свої стосунки з колишнім чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром після розлучення. Виявляється, навіть після розриву між експодружжям виникають бурхливі суперечки, а головною причиною стали спільні доньки. Про це артистка відверто розповіла у рубриці "Було/не було" на радіо "Максимум".

Виявляється, у їхній комунікації з бізнесменом Мохаммадом Захуром досі вирують пристрасті. Попри те, що пара оголосила про розлучення ще у 2023 році після майже 20 років шлюбу, вони продовжують підтримувати дружні стосунки, періодично мешкають разом та подорожують. І все це заради дітей. Втім, без розбіжностей не обходиться, і головним каменем спотикання залишається виховання 13-річних двійнят Арабелли та Мірабелли.

Постійно сварюся через це,
– заявила Камалія.

Окрім питань виховання, зірка розповіла й про фінансові межі для доньок. Дівчата серйозно захоплюються кінним спортом та благали купити їм ще одного коня, однак артистка відповіла відмовою.


Захур з Камалією та доньками / Фото з інстаграму зірки

Камалія пояснила, що обслуговування чотирьох коней уже обходиться у 160 – 180 тисяч гривень на місяць, а ще одного коня окремо оплачує Захур. Оновлення стайні було б занадто витратним навіть для їхньої родини.

Камалія взяла участь в рубриці "Було/не було": дивіться відео

Взагалі Камалія доволі часто відверто ділиться з підписниками різними історіями та непростими фактами зі свого особистого життя. Наприклад, ще влітку виконавиця приголомшила фанів зізнанням, що має важку хронічну хворобу, яка загострюється через стреси та загрожує хірургічним втручанням.

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