Зрештою співачка має українське громадянство і вважає себе українкою. Комусь може здаватись, що зірка має все і навіть забагато, однак на її долю також випало і багато випробувань. Сьогодні 24 Канал розповість про життя Камалії і як вона живе зараз.

Кар'єра та онкологія

Серйозний крок до популярності стався у 1993 роки, коли виконавиця перемогла на фестивалі "Червона рута". Поступово її кар'єра почала розвиватись. Сьогодні вона підтримує свій ефектний образ, обираючи розкішні вбрання.

На межі 2020 та 2021 років артистці діагностували рак грудей на ранній стадії. Це сталось випадково, адже Камалія хотіла просто збільшити груди, а під час обстеження виявили таку проблему. Співачка пройшла комплексне лікування, яке включало хімієтерапію у формі таблеток, хірургічне втручання та променеву терапію. Завдяки своєчасному виявленню хвороби та належному лікуванню, артистці вдалося подолати рак.

Втрата дітей і розлучення з бізнесменом Мохаммадом Захуром

У шлюбі з пакистанським бізнесменом жінка пробула понад 20 років. Коли вона була вперше вагітна близнюками, то на пізньому терміні стався викидень.

Під час наступної вагітності знаменитість постійно хвилювалася, але дотримувалася порад лікаря й все склалося добре.

Я боялася радіти. А мені лікар сказав: "От живи так і нічого не бійся. Буде – значить буде, не буде – будеш пробувати ще". У Захура є діти від першого шлюбу і він казав, що особливо не хоче дітей. А мені дуже хотілося дитини, хотілося реалізуватися. Коли ходила вагітною, то було до останнього страшно. Але я постійно була на зв'язку з лікарями, все було під контролем,

– зазначила виконавиця в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Від так, у подружжя народились дівчатка-близнятка – Арабелла та Мірабелла.

Камалія з ексчоловіком і доньками / Фото з інстаграму співачки

У 2023 році стало відомо, що подружжя розлучається. Виявилось, що причиною такого рішення стали конфлікти з донькою бізнесмена від попереднього шлюбу, Тетяною, та через те, що Захур не підтримував Камалію у цих суперечках. Чоловік казав, що швидше розлучиться, ніж залишить свою доньку, хоча Камалія до цього не примушувала. Але цього виявилось достатньо, щоб артистка ухвалила таке складне рішення.

Камалія з колишнім чоловіком Захуром / Фото з інстаграму співачки

Цікаво, що колишнє подружжя досі живе разом під одним дахом.

Живемо усі разом: діти, Захур, я. Так, комфортно. Це наше спільне рішення. У нас спільні діти, їх треба виховувати. Вони переїхали та пішли тут до школи у вересні. Я більш спокійна стала,

– зазначила артистка.

Зазначимо, що вартість їхнього маєтку орієнтовно оцінюється у 15 мільйонів доларів.

Як зараз живе Камалія

У артистки чітка громадянська позиція. З перших днів війни вона виявила бажання стати снайперкою у ЗСУ, однак від такого рішення її відмовив Валерій Залужний. У соцмережах вона продовжує висвітлювати тему війни, а також бере участь у благодійних заходах, які спрямовані на підтримку військових.

Крім того, її двоюрідна сестра Юлія зв'язківець у лавах ЗСУ. А от у червні цього року на фронті загинув двоюрідний брат Камалії – Сергій Канатніков-Прядко. Чоловіка неодноразово витягувати з поля бою пораненим, проте він відновлювався і повертався на фронт. Артистка зазначила, що "третє повернення стало для нього останнім".