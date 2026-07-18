В конце концов, певица имеет украинское гражданство и считает себя украинкой. Кому-то может показаться, что у звезды есть все и даже с избытком, однако на ее долю также выпало немало испытаний. Сегодня 24 Канал расскажет о жизни Камалии и о том, как она живет сейчас.

Карьера и онкология

Серьезный шаг к популярности был сделан в 1993 году, когда певица победила на фестивале "Червона рута". Постепенно ее карьера начала развиваться. Сегодня она поддерживает свой эффектный образ, выбирая роскошные наряды.

На стыке 2020 и 2021 годов у артистки диагностировали рак груди на ранней стадии. Это произошло случайно: Камалия просто хотела увеличить грудь, а во время обследования обнаружили эту проблему. Певица прошла комплексное лечение, которое включало химиотерапию в виде таблеток, хирургическое вмешательство и лучевую терапию. Благодаря своевременному выявлению болезни и надлежащему лечению артистке удалось победить рак.

Потеря детей и развод с бизнесменом Мохаммадом Захуром

В браке с пакистанским бизнесменом женщина прожила более 20 лет. Когда она впервые забеременела близнецами, на позднем сроке произошел выкидыш.

Во время следующей беременности знаменитость постоянно переживала, но следовала советам врача, и все сложилось хорошо.

Я боялась радоваться. А мне врач сказал: "Вот живи так и ничего не бойся. Будет – значит будет, не будет – будешь пробовать еще". У Захура есть дети от первого брака, и он говорил, что особо не хочет детей. А мне очень хотелось ребенка, хотелось реализоваться. Когда ходила беременной, то до последнего было страшно. Но я постоянно была на связи с врачами, все было под контролем,

– отметила певица в интервью Славе Демину.

В итоге у супругов родились девочки-близнецы – Арабелла и Мирабелла.

Камалия с бывшим мужем и дочерьми / Фото из инстаграма певицы

В 2023 году стало известно, что супруги разводятся. Оказалось, что причиной такого решения стали конфликты с дочерью бизнесмена от предыдущего брака, Татьяной, а также то, что Захур не поддерживал Камалию в этих спорах. Мужчина говорил, что скорее разведется, чем оставит свою дочь, хотя Камалия к этому не принуждала. Но этого оказалось достаточно, чтобы артистка приняла такое сложное решение.

Камалия с бывшим мужем Захуром / Фото из инстаграма певицы

Интересно, почему бывшие супруги до сих пор живут вместе под одной крышей.

Живем все вместе: дети, Захур, я. Да, комфортно. Это наше общее решение. У нас общие дети, их нужно воспитывать. Они переехали и пошли здесь в школу в сентябре. Я стала более спокойной,

– отметила артистка.

Отметим, что стоимость их поместья ориентировочно оценивается в 15 миллионов долларов.

Как сейчас живет Камалия

У артистки четкая гражданская позиция. С первых дней войны она выразила желание стать снайпером в ВСУ, однако от такого решения ее отговорил Валерий Залужный. В соцсетях она продолжает освещать тему войны, а также участвует в благотворительных мероприятиях, направленных на поддержку военных.

Кроме того, ее двоюродная сестра Юлия служит связисткой в рядах ВСУ. А вот в июне этого года на фронте погиб двоюродный брат Камалии – Сергей Канатников-Прядко. Его неоднократно выносили с поля боя раненым, однако он восстанавливался и возвращался на фронт. Артистка отметила, что "третье возвращение стало для него последним".