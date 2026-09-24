Переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька вийшла заміж за відомого співака

Переможниця 12 сезону шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька вийшла заміж за співака Гідаята Сеїдова, відомого під псевдонімом GEED. Артист також був учасником 13 сезону "Голосу країни".

Про весілля пари стало відомо з інстаграм-сторінки іншої учасниці "Холостяка" Олени Головань. Вона опублікувала кадри з церемонії та показала перший танець молодят.

Для важливої події Катерина обрала ніжну мереживну сукню на тонких бретелях. Свій образ наречена доповнила довгою напівпрозорою фатою та букетом із жовтих кал. Гідаят Сеїдов натомість одягнув повністю білий костюм.

Переможниця 12 сезону шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька вийшла заміж: дивіться відео онлайн

Перший танець молодята виконали в оточенні густого диму, що створив ефект хмар.

Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов станцювали весільний танець: дивіться відео онлайн

Весілля відбулося 23 вересня, однак самі молодята поки не публікували фото й відео з події та не розкривали подробиць святкування.

Серед гостей весілля, окрім Олени Головань, були й інші учасниці "Холостяка" – Олександра Погорєлова та Юлія.

Гості на весіллі Катерини Лозовицької / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, про стосунки з Гідаятом Катерина Лозовицька розповіла на початку серпня, а вже за кілька тижнів оголосила про заручини.