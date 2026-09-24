О свадьбе пары стало известно из страницы в инстаграме другой участницы шоу "Холостяк" Елены Головань. Она опубликовала кадры с церемонии и показала первый танец молодоженов.

Для этого важного события Екатерина выбрала нежное кружевное платье на тонких бретелях. Свой образ невеста дополнила длинной полупрозрачной фатой и букетом из желтых кал. Гидаят Сеидов, в свою очередь, надел полностью белый костюм.

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Первый танец молодожены исполнили в окружении густого дыма, что создало эффект облаков.

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов станцевали свадебный танец: смотрите видео онлайн

Свадьба состоялась 23 сентября, однако сами молодожены пока не публиковали фото и видео с этого события и не раскрывали подробностей торжества.

Среди гостей свадьбы, кроме Елены Головань, были и другие участницы "Холостяка" – Александра Погорелова и Юлия.

Гости на свадьбе Екатерины Лозовицкой / Скриншот из Instagram-сторис

Напомним, о отношениях с Гидаятом Екатерина Лозовицкая рассказала в начале августа, а уже через несколько недель объявила о помолвке.