Готуються до весілля: переможниця "Холостяка" Лозовицька розкрила подробиці стосунків з коханим

Переможниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька лише на початку серпня розсекретила свої стосунки зі співаком GEED, а вже днями оголосила про заручини. Оскільки пара тривалий час приховувала свій роман від публіки, подробиць їхніх стосунків досі було небагато.

Тепер зірка вирішила прочинити завісу особистого життя та розповіла, як розвиваються їхні стосунки й чому вона без вагань погодилася на пропозицію. Про це Лозовицька розповіла у своєму інстаграмі.

Дівчина поділилася, що її стосунки з Гідаятом Сеїдовим, справжнє ім'я артиста, тривають уже пів року.

Катерина Лозовицька з нареченим / Скриншот з інстаграм-сторіс

За словами моделі, головним фактором, який вплинув на її впевнене "так" під час освідчення, стала відсутність страху перед новим етапом у стосунках.

Катерина Лозовицька розповіла про заручини з коханим / Скриншот з інстаграм-сторіс

Хоча Катерина розуміла, що коханий рано чи пізно стане на одне коліно, пропозиція виявилася для неї дуже приємним сюрпризом.

Окремий захват у дівчини викликала сама каблучка. Лозовицька підкреслила, що наречений обрав саме ту прикрасу, про яку вона завжди мріяла.

Катерина Лозовицька показала каблучку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зараз закохані активно роздумують над форматом майбутнього свята. Для Катерини процес підготовки до весілля є надзвичайно хвилюючим та трепетним періодом.

Варто нагадати, що попередні серйозні стосунки знаменитості завершилися дуже болісно – скасуванням весілля. У березні 2025 року Лозовицька повідомила про розрив зі своїм колишнім нареченим Володимиром.