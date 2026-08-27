Тепер зірка вирішила прочинити завісу особистого життя та розповіла, як розвиваються їхні стосунки й чому вона без вагань погодилася на пропозицію. Про це Лозовицька розповіла у своєму інстаграмі.

Дівчина поділилася, що її стосунки з Гідаятом Сеїдовим, справжнє ім'я артиста, тривають уже пів року.

Катерина Лозовицька з нареченим / Скриншот з інстаграм-сторіс

За словами моделі, головним фактором, який вплинув на її впевнене "так" під час освідчення, стала відсутність страху перед новим етапом у стосунках.

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Катерина Лозовицька розповіла про заручини з коханим / Скриншот з інстаграм-сторіс

Хоча Катерина розуміла, що коханий рано чи пізно стане на одне коліно, пропозиція виявилася для неї дуже приємним сюрпризом.

Окремий захват у дівчини викликала сама каблучка. Лозовицька підкреслила, що наречений обрав саме ту прикрасу, про яку вона завжди мріяла.

Катерина Лозовицька показала каблучку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зараз закохані активно роздумують над форматом майбутнього свята. Для Катерини процес підготовки до весілля є надзвичайно хвилюючим та трепетним періодом.

Варто нагадати, що попередні серйозні стосунки знаменитості завершилися дуже болісно – скасуванням весілля. У березні 2025 року Лозовицька повідомила про розрив зі своїм колишнім нареченим Володимиром.