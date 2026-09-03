"Самопочуття гірше, ніж було": вагітна Катерина Остапчук відверто розповіла про свій стан

Дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука знову при надії. Блогерка Катерина готується стати мамою вдруге, а для шоумена це буде вже четверта дитина.

Зіркова пара нещодавно розсекретила стать майбутнього малюка. Тепер же інфлюенсерка вирішила поділитися особистим і розповіла про перебіг своєї вагітності. У своєму інстаграмі Катерина поспілкувалася з підписниками та відповіла на найцікавіші запитання.

Фоловерів найбільше цікавило, чим ця вагітність відрізняється від першої, коли Остапчук чекала на народження сина Тимофія, який з'явився на світ 10 грудня 2024 року.

Блогерка зізналася, що цього разу виношувати малюка їй значно важче. За словами дружини шоумена, загальне самопочуття зараз гірше, ніж було під час першої вагітності.

Катерина пригадала, що з Тімом токсикоз відступив приблизно на 10-12 тижні. Натомість зараз вона на 17 тижні, а нудота досі періодично нагадує про себе, хоч і не щодня.

Цікаво, що під час першого триместру з Тимофієм Катерина постійно хотіла спати. А от із другою дитиною такої шаленої сонливості вона не відчуває.

Проте є й інші неприємні нюанси, зокрема симфізит. Якщо минулого разу ця проблема з'явилася лише у третьому триместрі, то зараз турбує вже на ранніх термінах, хоча біль поки що терпимий.

З цією вагітністю інші симптоми перед затримкою: мені все навколо дуже смерділо і не лягала тоналка на обличчя… У цілому самопочуття гірше, ніж було з Тімом,

– додала блогерка.

Катерина Остапчук відверто розповіла про свою другу вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс

До речі, напередодні інша блогерка Даша Квіткова спровокувала чутки про вагітність.