Звездная пара недавно раскрыла пол будущего малыша. Теперь же инфлюенсерша решила поделиться личным и рассказала о ходе своей беременности. В своем инстаграме Екатерина пообщалась с подписчиками и ответила на самые интересные вопросы.

Фолловеров больше всего интересовало, чем эта беременность отличается от первой, когда Остапчук ждала рождения сына Тимофея, который появился на свет 10 декабря 2024 года.

Блогерша призналась, что на этот раз вынашивать малыша ей значительно тяжелее. По словам супруги шоумена, общее самочувствие сейчас хуже, чем было во время первой беременности.

Екатерина вспомнила, что с Тимом токсикоз отступил примерно на 10-12 неделе. Зато сейчас она на 17 неделе, а тошнота до сих пор периодически дает о себе знать, хотя и не каждый день.

Интересно, что во время первого триместра с Тимофеем Екатерина постоянно хотела спать. А вот со вторым ребенком такой безумной сонливости она не испытывает.

Однако есть и другие неприятные нюансы, в частности симфизит. Если в прошлый раз эта проблема появилась только в третьем триместре, то сейчас беспокоит уже на ранних сроках, хотя боль пока терпимая.

В этой беременности перед задержкой были другие симптомы: мне все вокруг очень воняло, и тональный крем не ложился на лицо… В целом самочувствие хуже, чем было с Тимом,

– добавила блогерша.

Екатерина Остапчук откровенно рассказала о своей второй беременности / Скриншот из Instagram-сторис

Кстати, накануне другая блогерша Даша Квиткова спровоцировала слухи о беременности.