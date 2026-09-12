У 14 – модель у Японії, а тепер шукає зниклих: що ви могли не знати про Катю Осадчу

Колись одного капелюшка Каті Осадчої було достатньо, щоб українські знаменитості починали нервувати, чи не сказали вони останнім часом чогось зайвого. "Світське життя" зробило її головною грозою червоних доріжок, однак сама телеведуча за понад 20 років у публічному просторі змінилася чи не більше, ніж герої її інтерв'ю.

12 вересня Каті Осадчій виповнюється 43 роки. 24 Канал зібрав найцікавіші факти про телеведучу та розповідає, чим вона займається сьогодні.

У 14 років уже працювала в Японії



Катя Осадча в 14 років / Фото відкриті джерела



Поки більшість 14-річних думали про школу, Катя Осадча вже пакувала валізи до Токіо. Модельну кар'єру вона почала у 13 років, а вже наступного року знімалася в Японії та з'явилася на обкладинці журналу.

Пізніше працювала у Німеччині, Франції та Великій Британії, а школу через постійні поїздки закінчувала екстерном. Саму Японію Осадча згодом називала одним із найбільших випробувань свого дитинства: робота могла починатися о 4–5 ранку, а особливих поблажок через вік ніхто не робив.

У 18 років сама поставила крапку в моделінгу

Здавалося б, міжнародні контракти є – можна продовжувати. Але приблизно у 18 років Осадча повернулася до України й вирішила стати журналісткою.

Для нової професії їй довелося серйозно працювати над українською мовою, дикцією та голосом. Спочатку Катерина була позаштатною кореспонденткою Першого національного, у 2005 році стала ведучою "Світських хронік", а за два роки з'явилося "Світське життя".

"Світське життя" вона вела 17 років

Осадча сама розповідала, що пропрацювала у "Світському житті" 17 років. За цей час червоні доріжки, знамениті капелюшки та фірмове вміння поставити запитання, після якого співрозмовник раптом дуже хоче кудись поспішати, стали її телевізійною візитівкою.

А міжнародне модельне минуле тут дуже знадобилося. Осадча згадувала, що команда їздила на Каннський і Венеційський кінофестивалі та покази в Парижі, а їй самій на початку було навіть легше брати інтерв'ю англійською, ніж українською.

Після початку повномасштабного вторгнення звичне "Світське життя" з червоними доріжками зупинилося. А Осадча досить швидко використала власну впізнаваність уже зовсім для іншої справи.

Особисте життя Каті Осадчої

Особисте життя Осадчої теж розвивалося швидше за стандартний сценарій. У 2001 році вона вийшла заміж за політика Олега Поліщука, а вже у 2002-му народила первістка – Іллю. Шлюб тривав недовго: у 2004 році пара розлучилася.

Цікаво, що саме під час вагітності та декрету Катерина почала серйозно думати про телевізійну кар'єру. Тобто перерва, яка могла поставити професійне життя на паузу, у її випадку фактично запустила зовсім нову професію.

З Горбуновим була знайома задовго до роману

Юрій Горбунов і Катя Осадча знали одне одного ще з 2006 року, але романтичні стосунки виникли значно пізніше – під час роботи над "Голос. Діти".

У 2017 році вони одружилися, а невдовзі народився син Іван. У 2021 році Осадча втретє стала мамою – у подружжя народився Данило. Сьогодні телеведуча виховує трьох синів.

До речі, розподіл ролей удома вже давно визначений. Осадча жартувала, що у вихованні дітей саме вона – "поганий поліцейський", тоді як Горбунов отримав значно приємнішу роль доброго.

Осадча після полномасштабного вторжения

У перші дні великої війни їй почали масово писати люди, які втратили зв'язок із рідними. Повідомлень стало настільки багато, що Осадча створила окремий канал, а згодом це переросло у масштабний проєкт "Знайти своїх". Її команда вже допомогла знайти понад 3 500 людей. Станом на вересень 2026 року Фундація Катерини Осадчої повідомляє про понад 3 500 знайдених людей. Пошук зниклих цивільних залишається одним із головних напрямів її роботи.

І це вже далеко не єдиний проєкт. Фундація допомагає дітям, які залишилися без батьківського піклування, підтримує сімейні форми виховання та займається профорієнтацією підлітків. Сама Осадча у 2026 році прямо говорить: зараз соціальні проєкти займають головне місце в її житті.

У 2026 році отримала ще одну нову роль

Цього літа у біографії Осадчої з'явився ще один пункт, який уже дуже далекий від капелюшків і світських вечірок. 1 липня 2026 року вона стала амбасадоркою безбар'єрності Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

У цій ролі телеведуча працюватиме передусім із проблемами молоді – вибором професії, освіти, першого місця роботи та професійного розвитку. Тож модель, яка колись сама у 13 років дуже рано визначилася з професією, тепер допомагатиме зробити цей вибір іншим.

А далі – ще й серіал. Є у планах Осадчої й несподіване повернення до телевізійного формату. Її Фундація разом із FILM.UA працює над шестисерійною антологією "Зниклі», натхненою реальним досвідом пошуку людей під час великої війни.

Прем'єру запланували на 2027 рік. Це будуть шість художніх історій про людей, які зникли під час війни, та їхніх близьких, які продовжують пошуки.

Сьогодні є ще одна іменинниця – Еліна Світоліна, про яку ми теж встигли розповісти.