24 Канал розповідає, як дівчинка з Одеси підкорила світовий теніс, зустріла Гаеля Монфіса та повернулася у великий спорт після народження дитини.

Від Одеси до великого тенісу



Еліна Світоліна в дитинстві / Фото відкриті джерела



Еліна Світоліна народилася 12 вересня 1994 року в Одесі у спортивній родині. Її батько Михайло займався боротьбою, мама Олена – веслуванням, а старший брат Юліан грав у теніс.

За даними WTA, ракетку Еліна взяла до рук у п'ять років. У 2007 році родина переїхала до Харкова, де дівчина продовжила професійні тренування. Згодом вона займалася в академії бельгійської тенісистки Жустін Енен.

У 2010 році Світоліна виграла юніорський Roland Garros. Їй було лише 15 років.

Третя ракетка світу та олімпійська медаль

У 2017 році Світоліна стала третьою ракеткою світу – найвищою позицією в рейтингу WTA в історії українського жіночого тенісу. Ще роком раніше вона влаштувала сенсацію на Олімпіаді в Ріо, перемігши тодішню першу ракетку світу Серену Вільямс.

У 2018 році Еліна стала першою українкою, яка виграла WTA Finals.

А у 2021 році в Токіо здобула бронзову олімпійську медаль – першу для України в історії олімпійського тенісу.

Особисте життя Світоліної

З французьким тенісистом Гаелем Монфісом Еліна зналася роками, але романтичні стосунки між ними почалися у 2018 році.

Після перемоги на WTA Finals Світоліна приїхала до Парижа й опублікувала фото в Instagram. Монфіс запропонував зустрітися. Наступного дня вони гуляли Парижем близько десяти кілометрів.Тенісне побачення, яке почалося з Instagram, зрештою перетворилося на сімейну історію.

У липні 2021 року Світоліна та Монфіс одружилися у Швейцарії. Весільний образ Еліни створив Вірджил Абло – засновник Off-White та один із найвідоміших дизайнерів сучасної моди.

Замість традиційної весільної сукні тенісистка обрала білий костюм із напівпрозорою спідницею. Вийшло стильно, незвично і дуже по-світолінськи.

У стосунках Світоліної та Монфіса є ще одна дуже українська деталь. Еліна розповідала, що Гаель познайомився з її бабусею, яка пригостила його українським борщем. Для Світоліної це було важливо, адже бабуся – одна з найближчих людей у її житті.

Донька Скай і повернення після декрету

15 жовтня 2022 року у Еліни та Гаеля народилася донька Скай. У 2023 році Світоліна повернулася до професійного тенісу. І зробила це без довгого розігріву: виграла турнір у Страсбурзі, дійшла до чвертьфіналу Roland Garros та півфіналу Вімблдону.

Сім'я водночас намагається зберігати приватність доньки й не показувати її обличчя публічно.

2026 рік: 20-й титул WTA

У 2026 році Світоліна продовжила доводити, що її кар'єра явно не збирається переходити у режим "ну, я вже все виграла". На початку року вона вийшла до півфіналу Australian Open, а згодом перемогла на турнірі WTA 1000 у Римі. Цей титул став 20-м у її кар'єрі.

Ідеальний подарунок до 32-річчя? Схоже, Еліна вирішила не чекати, поки його хтось подарує.

Цікаві факти про Еліну Світоліну

У дитинстві Світоліна захоплювалася грою американського тенісиста Андре Агассі. І якщо вже обирати собі спортивного кумира, то планка тут одразу була встановлена досить високо.

WTA називає серед улюблених виконавців Світоліної Eminem, AC/DC та «Океан Ельзи».

Серед улюблених страв Світоліної – українські страви, які готують її мама та бабуся.

Поза тенісом Світоліна цікавиться бізнесом та економікою, вивчає нутриціологію, любить читати, готувати та ходити в гори.

У 2019 році Світоліна заснувала Svitolina Foundation, який підтримує молодих українських спортсменів і розвиток тенісу.

Після початку повномасштабної війни діяльність спортсменки значно розширилася: вона допомагає Україні, підтримує молодих спортсменів, бере участь у благодійних ініціативах і стала амбасадоркою UNITED24.

Стало відомо, скільки Еліна Світоліна заробила на турнірах у 2026 році – сума справді вражає.