Під час виступів у Нью-Йорку Еліна Світоліна відзначилась виступами у колі родини та грою в індивідуальному турнірі. Про суму заробленого лідерки українського тенісу розповідає 24 Канал.
Сума призових Світоліної на US Open-2026
Наприкінці серпня Світоліна виступила в експериментальному турнірі змішаного розряду. Тенісне подружжя Гаель Монфіс / Еліна Світоліна не потрапляло до основної сітки змагань за рейтингом, але пара отримала "wild card" від організаторів.
Французько-український дует дійшов до півфіналу. Такий результат передбачає призові на суму у 500 тисяч доларів, що означає 250 тисяч для кожного.
У змаганнях одиночників Світоліна у третьому колі поступилась «нейтральній» росіянці Анні Калінській та заробила ще 290 тисяч доларів.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Її загальний гонорар за турнір склав 540 тисяч доларів до вирахування податків.
Скільки заробила Світоліна за професійну кар'єру
Загалом призові Еліни за участь в усіх змаганнях під егідою WTA склали 30 мільйонів 597 тисяч доларів за даними до турніру у Ньою-Йорку.
Найбільш успішним в кар'єрі українки вважається 2019 рік, коли вона тільки за рік поповнила свої банківські рахунки одразу на 6 мільйонів в американській валюті. Приблизно тоді ж сталися і найуспішніші з фінансової точки зору турніри для Світоліної.