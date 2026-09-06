Під час виступів у Нью-Йорку Еліна Світоліна відзначилась виступами у колі родини та грою в індивідуальному турнірі. Про суму заробленого лідерки українського тенісу розповідає 24 Канал.

Сума призових Світоліної на US Open-2026

Наприкінці серпня Світоліна виступила в експериментальному турнірі змішаного розряду. Тенісне подружжя Гаель Монфіс / Еліна Світоліна не потрапляло до основної сітки змагань за рейтингом, але пара отримала "wild card" від організаторів.

Французько-український дует дійшов до півфіналу. Такий результат передбачає призові на суму у 500 тисяч доларів, що означає 250 тисяч для кожного.

У змаганнях одиночників Світоліна у третьому колі поступилась «нейтральній» росіянці Анні Калінській та заробила ще 290 тисяч доларів.

Її загальний гонорар за турнір склав 540 тисяч доларів до вирахування податків.

Скільки заробила Світоліна за професійну кар'єру

Загалом призові Еліни за участь в усіх змаганнях під егідою WTA склали 30 мільйонів 597 тисяч доларів за даними до турніру у Ньою-Йорку.

Найбільш успішним в кар'єрі українки вважається 2019 рік, коли вона тільки за рік поповнила свої банківські рахунки одразу на 6 мільйонів в американській валюті. Приблизно тоді ж сталися і найуспішніші з фінансової точки зору турніри для Світоліної.