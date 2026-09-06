Во время пребывания в Нью-Йорке Элина Свитолина отличилась выступлениями в кругу семьи и игрой в одиночном турнире. О сумме заработка лидера украинского тенниса рассказывает 24 Канал.

Сумма призовых Свитолиной на US Open-2026

В конце августа Свитолина выступила в экспериментальном турнире смешанного разряда. Теннисная супружеская пара Гаэль Монфис / Элина Свитолина не попала в основную сетку соревнований по рейтингу, но пара получила "wild card" от организаторов.

Франко-украинский дуэт дошел до полуфинала. Такой результат предусматривает призовые в размере 500 тысяч долларов, что означает по 250 тысяч для каждого.

В одиночном разряде Свитолина в третьем круге уступила "нейтральной" россиянке Анне Калинской и заработала еще 290 тысяч долларов.

Ее общий гонорар за турнир составил 540 тысяч долларов до вычета налогов.

Сколько заработала Свитолина за профессиональную карьеру

В целом призовые Элины за участие во всех соревнованиях под эгидой WTA составили 30 миллионов 597 тысяч долларов по данным до турнира в Нью-Йорке.

Наиболее успешным в карьере украинки считается 2019 год, когда она всего за год пополнила свои банковские счета сразу на 6 миллионов в американской валюте. Примерно в то же время состоялись и самые успешные с финансовой точки зрения турниры для Свитолиной.