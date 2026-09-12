"24 Канал" рассказывает , как девочка из Одессы покорила мировой теннис, встретилась с Гаэлем Монфисом и вернулась в большой спорт после рождения ребенка.

От Одессы к большому теннису



Элина Свитолина в детстве / Фото из открытых источников



Элина Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе в спортивной семье. Ее отец Михаил занимался борьбой, мама Елена – греблей, а старший брат Юлиан играл в теннис.

По данным WTA, Элина впервые взяла ракетку в руки в пять лет. В 2007 году семья переехала в Харьков, где девушка продолжила профессиональные тренировки. Впоследствии она занималась в академии бельгийской теннисистки Жюстин Энен.

В 2010 году Свитолина выиграла юниорский Roland Garros. Ей было всего 15 лет.

Третья ракетка мира и олимпийская медаль

В 2017 году Свитолина стала третьей ракеткой мира – это самая высокая позиция в рейтинге WTA в истории украинского женского тенниса. Еще годом ранее она произвела сенсацию на Олимпиаде в Рио, победив тогдашнюю первую ракетку мира Серену Уильямс.

В 2018 году Элина стала первой украинкой, выигравшей WTA Finals.

А в 2021 году в Токио завоевала бронзовую олимпийскую медаль – первую для Украины в истории олимпийского тенниса.

Личная жизнь Свитолиной

С французским теннисистом Гаэлем Монфисом Элина была знакома много лет, но романтические отношения между ними начались в 2018 году.

После победы на WTA Finals Свитолина приехала в Париж и опубликовала фото в инстаграме. Монфис предложил встретиться. На следующий день они прогулялись по Парижу около десяти километров. Теннисное свидание, начавшееся с инстаграма, в итоге превратилось в семейную историю.

В июле 2021 года Свитолина и Монфис поженились в Швейцарии. Свадебный образ Элины создал Вирджил Абло – основатель Off-White и один из самых известных дизайнеров современной моды.

Вместо традиционного свадебного платья теннисистка выбрала белый костюм с полупрозрачной юбкой. Получилось стильно, необычно и очень в стиле Свитолиной.

В отношениях Свитолиной и Монфиса есть еще одна очень украинская деталь. Элина рассказывала, что Гаэль познакомился с ее бабушкой, которая угостила его украинским борщом. Для Свитолиной это было важно, ведь бабушка – один из самых близких людей в ее жизни.

Дочь Скай и возвращение после декрета

15 октября 2022 года у Элины и Гаэля родилась дочь Скай. В 2023 году Свитолина вернулась в профессиональный теннис. И сделала это без длительной разминки: выиграла турнир в Страсбурге, дошла до четвертьфинала Roland Garros и полуфинала Уимблдона.

Семья при этом старается сохранять частную жизнь дочери и не показывать ее лицо публично.

2026 год: 20-й титул WTA

В 2026 году Свитолина продолжила доказывать, что ее карьера явно не собирается переходить в режим "ну, я уже все выиграла". В начале года она вышла в полуфинал Australian Open, а затем победила на турнире WTA 1000 в Риме. Этот титул стал 20-м в ее карьере.

Идеальный подарок к 32-летию? Похоже, Элина решила не ждать, пока его кто-то подарит.

Интересные факты об Элине Свитолиной

В детстве Свитолина восхищалась игрой американского теннисиста Андре Агасси. И если уж выбирать себе спортивного кумира, то планка здесь сразу была установлена достаточно высоко.

WTA называет среди любимых исполнителей Свитолиной Eminem, AC/DC и "Океан Эльзы".

Среди любимых блюд Свитолиной – украинские блюда, которые готовят ее мама и бабушка.

Помимо тенниса Свитолина интересуется бизнесом и экономикой, изучает нутрициологию, любит читать, готовить и ходить в горы.

В 2019 году Свитолина основала Svitolina Foundation, который поддерживает молодых украинских спортсменов и развитие тенниса.

После начала полномасштабной войны деятельность спортсменки значительно расширилась: она помогает Украине, поддерживает молодых спортсменов, участвует в благотворительных инициативах и стала амбассадором UNITED24.

Стало известно, сколько Элина Свитолина заработала на турнирах в 2026 году – сумма действительно впечатляет.