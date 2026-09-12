"24 Канал" рассказывает , как девочка из Одессы покорила мировой теннис, встретилась с Гаэлем Монфисом и вернулась в большой спорт после рождения ребенка.
От Одессы к большому теннису
Элина Свитолина в детстве / Фото из открытых источников
Элина Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе в спортивной семье. Ее отец Михаил занимался борьбой, мама Елена – греблей, а старший брат Юлиан играл в теннис.
По данным WTA, Элина впервые взяла ракетку в руки в пять лет. В 2007 году семья переехала в Харьков, где девушка продолжила профессиональные тренировки. Впоследствии она занималась в академии бельгийской теннисистки Жюстин Энен.
В 2010 году Свитолина выиграла юниорский Roland Garros. Ей было всего 15 лет.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Третья ракетка мира и олимпийская медаль
- В 2017 году Свитолина стала третьей ракеткой мира – это самая высокая позиция в рейтинге WTA в истории украинского женского тенниса. Еще годом ранее она произвела сенсацию на Олимпиаде в Рио, победив тогдашнюю первую ракетку мира Серену Уильямс.
- В 2018 году Элина стала первой украинкой, выигравшей WTA Finals.
- А в 2021 году в Токио завоевала бронзовую олимпийскую медаль – первую для Украины в истории олимпийского тенниса.
Личная жизнь Свитолиной
С французским теннисистом Гаэлем Монфисом Элина была знакома много лет, но романтические отношения между ними начались в 2018 году.
После победы на WTA Finals Свитолина приехала в Париж и опубликовала фото в инстаграме. Монфис предложил встретиться. На следующий день они прогулялись по Парижу около десяти километров. Теннисное свидание, начавшееся с инстаграма, в итоге превратилось в семейную историю.
В июле 2021 года Свитолина и Монфис поженились в Швейцарии. Свадебный образ Элины создал Вирджил Абло – основатель Off-White и один из самых известных дизайнеров современной моды.
Вместо традиционного свадебного платья теннисистка выбрала белый костюм с полупрозрачной юбкой. Получилось стильно, необычно и очень в стиле Свитолиной.
В отношениях Свитолиной и Монфиса есть еще одна очень украинская деталь. Элина рассказывала, что Гаэль познакомился с ее бабушкой, которая угостила его украинским борщом. Для Свитолиной это было важно, ведь бабушка – один из самых близких людей в ее жизни.
Дочь Скай и возвращение после декрета
15 октября 2022 года у Элины и Гаэля родилась дочь Скай. В 2023 году Свитолина вернулась в профессиональный теннис. И сделала это без длительной разминки: выиграла турнир в Страсбурге, дошла до четвертьфинала Roland Garros и полуфинала Уимблдона.
Семья при этом старается сохранять частную жизнь дочери и не показывать ее лицо публично.
2026 год: 20-й титул WTA
В 2026 году Свитолина продолжила доказывать, что ее карьера явно не собирается переходить в режим "ну, я уже все выиграла". В начале года она вышла в полуфинал Australian Open, а затем победила на турнире WTA 1000 в Риме. Этот титул стал 20-м в ее карьере.
Идеальный подарок к 32-летию? Похоже, Элина решила не ждать, пока его кто-то подарит.
Интересные факты об Элине Свитолиной
- В детстве Свитолина восхищалась игрой американского теннисиста Андре Агасси. И если уж выбирать себе спортивного кумира, то планка здесь сразу была установлена достаточно высоко.
- WTA называет среди любимых исполнителей Свитолиной Eminem, AC/DC и "Океан Эльзы".
- Среди любимых блюд Свитолиной – украинские блюда, которые готовят ее мама и бабушка.
- Помимо тенниса Свитолина интересуется бизнесом и экономикой, изучает нутрициологию, любит читать, готовить и ходить в горы.
- В 2019 году Свитолина основала Svitolina Foundation, который поддерживает молодых украинских спортсменов и развитие тенниса.
- После начала полномасштабной войны деятельность спортсменки значительно расширилась: она помогает Украине, поддерживает молодых спортсменов, участвует в благотворительных инициативах и стала амбассадором UNITED24.
Стало известно, сколько Элина Свитолина заработала на турнирах в 2026 году – сумма действительно впечатляет.