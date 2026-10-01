Катерина Осадча здивувала історією, як сукня завадила взяти інтерв'ю у президента

За свою багаторічну кар'єру на телебаченні ведуча Катерина Осадча мала чимало цікавих, кумедних, стресових чи екстремальних історій. Одна з них стосується інтерв'ю з президентом України, яке так і не відбулося.

А все сталося через банальну сукню Осадчої. В ефірі шоу "Хто зверху?" на Новому каналі телеведуча розповіла про конфуз, що трапився з нею на одній з кінопремʼєр. Як відомо, на будь-якій роботі передбачити все просто неможливо. Так сталося і з зірковою ведучою.

У раунді "Було/Не було" в "Хто зверху?" Осадча пригадала ситуацію, через яку довелося відмовитися від інтервʼю. І не з ким не будь, а з президентом України.

Десь у 2016 році в одному з кінотеатрів я знімала програму "Світське життя" на кінопремʼєрі "Кіборгів". І мала взяти інтервʼю у президента того часу. Усі пішли дивитися кіно, а в нас була домовленість зустрітися після фільму,

– пригадує Катерина Осадча.

Нічого не вказувало на те, що за мить може статися непередбачувана ситуація. Все сталося настільки швидко, що в результаті ведучій довелося відмовитися від інтерв'ю з головою держави.

Ми ходили в холі, чекали, і раптом у мене розійшлася блискавка на сукні ззаду. До закінчення фільму лишалося 10 хвилин, тож усі намагалися якось зашити ту сукню. А вона не зашивалася! Вийшов президент з кінозали з питанням "Так а де ж Катя?". Я підтримувала сукню, бачила його й нічого не могла зробити з цим. Ось так я не взяла інтервʼю,

– з посмішкою згадала зірка.



Юрій Горбунов та Катя Осадча / Фото Нового каналу

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