А все произошло из-за банального платья Осадчей. В эфире шоу "Кто сверху?" на "Новом канале" телеведущая рассказала о конфузе, который произошел с ней на одной из кинопремьер. Как известно, на любой работе предвидеть все просто невозможно. Так случилось и со звездной ведущей.

В раунде "Было/Не было" в "Кто сверху?" Осадчая вспомнила ситуацию, из-за которой пришлось отказаться от интервью. Причем не с кем-нибудь, а с президентом Украины.

Где-то в 2016 году в одном из кинотеатров я снимала программу "Светская жизнь" на кинопремьере "Киборгов". И должна была взять интервью у тогдашнего президента. Все пошли смотреть фильм, а у нас была договоренность встретиться после сеанса,

– вспоминает Екатерина Осадчая.

Ничто не указывало на то, что через мгновение может произойти непредвиденная ситуация. Все произошло настолько быстро, что в результате ведущей пришлось отказаться от интервью с главой государства.

Мы ходили по холлу, ждали, и вдруг у меня разошлась молния на платье сзади. До конца фильма оставалось 10 минут, поэтому все пытались как-то зашить это платье. А оно не зашивалось! Президент вышел из кинозала с вопросом: "Так а где же Катя?". Я держала платье, видела его и ничего не могла с этим поделать. Вот так я не взяла интервью,

– с улыбкой вспомнила звезда.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото Нового канала

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