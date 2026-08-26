Бездоганна у 56 років: Клаудія Шиффер зачарувала розкішним виглядом у рожевому купальнику

Всесвітньо відома німецька супермодель Клаудія Шиффер продовжує доводити, що вік – це лише цифра в паспорті. Легенда подіумів відсвяткувала свій день народження, зачарувавши шанувальників квітучим виглядом.

25 серпня зірці світової модної індустрії виповнилося 56 років. З нагоди свята знаменитість поділилася у своєму інстаграмі серією атмосферних світлин, показавши, як саме зустріла новий рік свого життя.

На опублікованих кадрах Клаудія релаксує в басейні на тлі мальовничих краєвидів. Для відпочинку супермодель обрала яскраве рожеве бікіні, яке чудово підкреслило її фігуру, та стильні сонцезахисні окуляри. Свій розслаблений образ вона доповнила розпущеним фірмовим блондом, що давно став її незмінною візитівкою.

Вдячна за ще один рік,

– лаконічно, але змістовно підписала публікацію Шиффер.

Клаудія Шиффер / фото з інстаграму

Хоча сама супермодель вирішила зберегти інтригу і не вказала точну геолокацію свого святкування, уважні підписники у коментарях одразу висунули свої версії. Більшість фанатів припустила, що зірка зараз насолоджується відпусткою у сонячній Греції. Також прихильники не втратили нагоди засипати іменинницю компліментами, захоплюючись її природною вродою.

Клаудія Шиффер у басейні / фото з інстаграму

Манекенниця, відома своїм витонченим смаком в одязі, нещадовно показала новий образ. Клаудія поділилася кадрами, де продемонструвала бездоганно продуманий та елегантний стиль.





