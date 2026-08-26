25 августа звезде мировой модной индустрии исполнилось 56 лет. По случаю праздника знаменитость поделилась в своем инстаграме серией атмосферных фотографий, показав, как именно она встретила новый год своей жизни.

На опубликованных снимках Клаудия отдыхает в бассейне на фоне живописных пейзажей. Для отдыха супермодель выбрала яркое розовое бикини, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру, и стильные солнцезащитные очки. Свой расслабленный образ она дополнила распущенными волосами фирменного блондированного оттенка, что давно стало ее неизменной визитной карточкой.

"Благодарна за еще один год,

– лаконично, но содержательно подписала публикацию Шиффер.

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Клаудия Шиффер / фото из инстаграма

Хотя сама супермодель решила сохранить интригу и не указала точную геолокацию своего празднования, внимательные подписчики в комментариях сразу выдвинули свои версии. Большинство фанатов предположило, что звезда сейчас наслаждается отпуском в солнечной Греции. Также поклонники не упустили случая засыпать именинницу комплиментами, восхищаясь ее природной красотой.

Клаудия Шиффер в бассейне / фото из инстаграма

Модель, известная своим утонченным вкусом в одежде, недавно показала новый образ. Клаудия поделилась снимками, на которых продемонстрировала безупречно продуманный и элегантный стиль.

