Клавдія Дрозд пояснила, чому приховує коханого та не розповідає про особисте життя

Акторка Клавдія Дрозд, відома за ролями в популярних серіалах "Реванш" і "Впізнай мене", розповіла про особисте життя та материнство.

У червні зірка повідомила про народження первістка. Для багатьох її шанувальників ця новина стала несподіванкою, адже Клавдія не розповідала про вагітність і майже не ділилася подробицями особистого життя. Тепер акторка охоче показує моменти, пов'язані із сином, і розповідає про власний досвід вагітності та материнства. Водночас подробиці стосунків із коханим та інформацію про батька дитини вона, як і раніше, залишає за лаштунками. В інтерв'ю Аліні Доротюк Клавдія пояснила, чому не прагне робити особисте життя публічним, а також розповіла, як поява сина вплинула на неї.

Акторка зізналася, що після народження дитини в неї стало менше часу на себе. Водночас материнство зробило її спокійнішою: тепер у різних ситуаціях вона намагається не реагувати одразу, а спочатку зробити паузу, заспокоїтися та лише потім висловлювати свої емоції.

Щодо особистого життя Клавдія зазначила, що не вважає за потрібне багато про нього розповідати. Робота та стосунки для неї – це дві окремі сфери, які важливо розділяти.

Мій коханий взагалі не публічна людина, йому це не цікаво, тому я поважаю його кордони й тому не говорю про це,

– пояснила акторка.

Тому Клавдія Дрозд не стала розповідати, чи перебуває офіційно у шлюбі. Також вона не розкрила, як її коханий ставиться до її популярності та публічності.

Інтерв'ю з Клавдією Дрозд: дивіться відео онлайн

Тим часом співачка Ірина Федишин розсекретила стать своєї майбутньої дитини.