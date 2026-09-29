Боротьба за мільйони: Кличко екстрено звернувся до суду через спадщину Гейден Панеттьєрі

Колишній наречений трагічно загиблої голлівудської акторки Гейден Панеттьєрі, український боксер Володимир Кличко, розпочав юридичну боротьбу за збереження її статків. Спортсмен подав до суду заяву на тимчасову опіку над спадщиною, аби захистити права їхньої спільної доньки Кайї від імовірного привласнення активів сторонніми.

Життя 36-річної Гейден Панеттьєрі раптово обірвалося 16 серпня. Оскільки зірка не залишила заповіту, її єдиною законною спадкоємицею є донька Кая, яка народилася у 2014 році та після розриву пари переважно проживає з батьком. Дівчинка має успадкувати всі активи матері, зокрема квартиру в Західному Голлівуді.

Проте наразі ситуація навколо майна викликає серйозне занепокоєння. Згідно з судовими документами, федеральні агенти в межах розслідування отримали доступ до будинку акторки та вилучили частину її речей. Володимир Кличко прагне отримати статус офіційного представника спадщини, щоб мати юридичні повноваження повернути це майно після завершення слідчих дій. Про це повідомляє видання TMZ.

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі / Getty Images

Крім того, з'ясувалися тривожні деталі щодо безпеки резиденції. Ще за життя Панеттьєрі найняла охорону через задокументовані побоювання, що певна особа отримала несанкціонований доступ до її власності. Після смерті знаменитості компанія терміново замінила замки, а сховища з дорогим дизайнерським одягом та аксесуарами перевезли у безпечніше місце як запобіжний захід.

У своєму зверненні до суду Кличко висловив побоювання, що зловмисник може й надалі намагатися незаконно привласнити чужі статки. Зважаючи на високий суспільний резонанс, український спортсмен наголошує на необхідності якнайшвидше призначити його відповідальним за захист будинку та особистих речей, які по праву належать його дитині.

До речі, після смерті Гейден Панеттьєрі батьки не можуть поділити її прикраси.



