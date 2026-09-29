Жизнь 36-летней Хейден Панеттьери внезапно оборвалась 16 августа. Поскольку звезда не оставила завещания, ее единственной законной наследницей является дочь Кая, которая родилась в 2014 году и после разрыва отношений пары переважно проживает с батьком. Девочка должна унаследовать все активы матери, в частности квартиру в Западном Голливуде.

Однако в настоящее время ситуация вокруг имущества вызывает серьезную обеспокоенность. Согласно судебным документам, федеральные агенты в рамках расследования получили доступ к дому актрисы и изъяли часть ее вещей. Владимир Кличко стремится получить статус официального представителя наследства, чтобы иметь юридические полномочия вернуть это имущество после завершения следственных действий. Об этом сообщает издание TMZ.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери / Getty Images

Кроме того, выяснились тревожные подробности, касающиеся безопасности резиденции. Еще при жизни Панеттьери наняла охрану из-за задокументированных опасений, что некий человек получил несанкционированный доступ к ее собственности. После смерти знаменитости компания срочно заменила замки, а хранилища с дорогой дизайнерской одеждой и аксессуарами перевезли в более безопасное место в качестве меры предосторожности.

В своем обращении в суд Кличко выразил опасения, что злоумышленник может и в дальнейшем пытаться незаконно присвоить чужое имущество. Учитывая высокий общественный резонанс, украинский спортсмен подчеркивает необходимость как можно скорее назначить его ответственным за охрану дома и личных вещей, которые по праву принадлежат его ребенку.

Кстати, после смерти Хейден Панеттьери родители не могут разделить ее украшения.



