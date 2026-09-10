Про пристрасть, від якої перехоплює подих: KOLA підкорила новою пісню "Піт-стоп"

Співачка KOLA презентувала нову пісню "Піт-стоп" – грайливий трек про кохання, пристрасть і сильні емоції.

У композиції артистка поєднала попмузику з елементами соулу, госпелу та поп-джазу. Відеоробота до треку вже з'явилася на ютуб-каналі KOLA. До речі, сьогодні нову пісню та відеороботу презентувала й Аня Трінчер.

А назва пісні KOLA невипадкова. "Піт-стоп" – про моменти, коли між двома людьми виникає така сильна пристрасть, що хочеться на мить зупинитися й перевести подих.

Я дуже пластична та багатогранна в музиці, і в цьому моя сила. Можу бути дуже різною, бо мій голос дозволяє мені пробувати різні стилі й характери. "Піт-стоп" – це моя грайлива сторона, вона про стан, коли від кохання, пристрасті й людини поруч тобі настільки добре, що ти ніби задихаєшся від цих емоцій,

– розповіла співачка.

KOLA – "Піт-стоп": дивіться відео онлайн

Цікаво, що "Піт-стоп" став першою частиною трилогії KOLA про різні етапи кохання. Тож на слухачів чекає ще дві музичні історії, які продовжать цю тему.

Додамо, що схожий формат обрав і MONATIK. Кліп на новий трек "НуМо" став другою з трьох частин його музичної відеотрилогії, в якій також знялася KOLA.